Aprobaron que el aborto forme parte de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

La Eurocámara aprobó este jueves una resolución en la que solicita que el aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), a la vez que condenó «firmemente» el retroceso que implicó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que retiró ese derecho de la Constitución del país.

La resolución fue presentada por S&D, Verdes, Renew y The Left, y aprobada por neta mayoría de 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, y señala que «cada persona tiene derecho al aborto seguro y legal», reportó la agencia Ansa.

En el Europarlamento, en el tema de los derechos, conviven posiciones muy alejadas que atraviesan a los bloques, al punto de que la mayoría del cuerpo se dividió.

Ya el plenario de junio había aprobado una resolución sobre el aborto en la que se pedía a la Corte Suprema estadounidense de apoyar la decisión Roe vs. Wade, y se invitaba a todos los Estados miembros a despenalizar el aborto, cosa que no ocurrió.

Según los analistas del legislativo del bloque sintió la necesidad de volver sobre el argumento también porque, es el temor de los eurodiputados, existe el riesgo de un efecto dominó que desde Estados Unidos se pueda comprometer al Viejo Continente.

MEPs have strongly condemned once more the backsliding in women’s rights and sexual and reproductive health and rights in the US and in some EU countries. Press release: https://t.co/zp3qRq6Q6D pic.twitter.com/0rvQGch7Sb

— European Parliament (@Europarl_EN) July 7, 2022