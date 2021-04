apuesta Economía a leve mejora de tasa y bono para bancos

Esto despertó la preocupación sobre las chances de cumplimiento de los objetivos de financiamiento del Gobierno: además de renovar los compromisos de deuda en pesos, cubrir el 40% del déficit fiscal de 2021 con fondeo neto en el mercado local para disminuir la emisión monetaria. En ese sentido, los analistas hablaron de la necesidad del Tesoro de pedir asistencia al BCRA para afrontar los pagos que debía realizar este lunes. Según pudo saber Ámbito, hasta ayer por la tarde Economía no había echado mano a giros de la entidad que preside Miguel Pesce, a pesar de la escasa liquidez con la que cuenta. Por lo pronto, como la licitación de mañana no coincide con vencimientos puntuales, buscará compensar los $36.000 millones no cubiertos en la colocación previa.

Para eso, la estrategia elegida no fue un salto en los intereses propuestos. Sí habrá una ampliación de los títulos ofrecidos, que en esta oportunidad serán seis. Además, se incluyen algunos instrumentos más cortos, que de forma indirecta representan una pequeña suba en los rendimientos. En primer lugar, se reabrirá la emisión de una Ledes y una Lepase que expiran el 30 de julio (98 días de plazo remanente), con tasas máximas del 37,25% y 37% nominal anual, respectivamente. Luego, se reabrirán otras Ledes y Lepase al 30 de septiembre (160 días), con rendimientos máximos del 39,75% y 39,25%. También se volverá a poner sobre la mesa la Lecer a un año (vence el 18 de abril de 2022), que pagará CER más 1,9%, al igual que el jueves pasado. Pese a que el número es ampliable, en cada una de ellas Finanzas intentará colocar $5.000 millones.

Los $25.000 millones restantes, la mitad del monto anunciado, los saldrá a buscar en un bono a tasa fija del 22% que vence el 21 de mayo de 2022. El número llama la atención, sobre todo al tener en cuenta que la inflación interanual de marzo alcanzó el 42,6%. Pero lo cierto es que este bono, el TY22P, es un título destinado a los bancos ya que solo sirve para integrar encajes (la porción de los depósitos que deben dejar en el BCRA). De esta forma, las entidades de benefician de remunerar ese dinero en lugar de tenerlo encajado al 0%, más allá de que el interés recibido sea negativo en términos reales.

Según algunas fuentes del mercado, la colocación del TY22P fue conversada previamente entre los funcionarios y representantes de distintos bancos. Otros especulaban con la posibilidad de que sea algún banco público el que salga a posicionarse en ese instrumento. “Este segmento seguro ande bien”, coincidían.

Con respecto a las letras, Joaquín Waldman, economista de Ecolatina, señaló que la más interesante parece ser la Lecer. “Tiene el mismo rendimiento que en la última licitación. Pero con el dato de marzo (4,8%), empezó a haber una perspectiva de que la inflación va a ser más elevada y entonces la actualización por CER toma más atractivo que otros instrumentos”, planteó.

Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, sostuvo que en el resto de los títulos hubo una “leve mejora que todavía queda lejos de las expectativas de inflación”. Por caso, las letras a septiembre se ofrecen a la misma tasa que pagaron las de octubre en la licitación previa y están 1% más altas que lo que se consiguen en el mercado secundario. Aunque señaló que la demanda sería mayor “si sacaran los precios mínimos” en las colocaciones. El resultado de la licitación será clave de cara a la última semana del mes, cuando vencerán unos $118.000 millones de deuda en pesos. Para intentar refinanciarlos, habrá una tercera colocación el miércoles 28 de abril.