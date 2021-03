Apuntando a la derrota cultural del extremismo islamista – Télam

A sus 84 aos, Francisco encara el viaje nmero 32 de su papado, tal vez, el ms difcil.

Para un cardenal y un obispo que conocen muy de cerca a Irak y la agenda del papa Francisco, la histrica visita que desta semana emprende el Pontfice a ese pas puede ser una oportunidad para lograr la “derrota cultural” de extremismo islamista, que tiene como smbolo al Estado Islmico, que ocup un cuarto del territorio entre 2014 y 2017, en un contexto en el que el pontfice es consciente de que ir a una “zona de guerra” para llevar “un mensaje de paz”.

“El Estado Islmico ya fue derrotado a nivel militar”, sostuvo en dilogo con Tlam en el Vaticano el exnuncio en Irak entre 2001 y 2006, el cardenal italiano Fernando Filoni, a solo das de la llegada del Papa a ese pas.

Para el purpurado, de todos modos, “el problema es antiguo, y quizs esta es una expresin ltima de una cuestin que nace en un pueblo que se siente humillado, marginado, por tantas razones”.

“La cada de Saddam Hussein en 2003 no fue solo la cada de un dictador, sino la crisis de una sociedad que en l se encontraba de todos modos. Y por eso todos los que estn descontentos aceptaron el predominio de una fuerza ocupante, pero mentalmente no aceptan an la derrota o la idea de un cambio”, argument Filoni, en referencia a la presencia actual de fuerzas militares occidentales, lideradas por Estados Unidos.

“Se crearon tantas tensiones que luego, paso a paso, evolucionaron y se radicalizaron. A esto se agregan despus aspectos de tipo religioso, lo que llamamos el fanatismo”, plante el cardenal, que fue tambin enviado especial del papa Francisco a Irak en 2014, en el inicio de la conquista territorial de la milicia Estado Islmico en gran parte del oeste del pas.

Ese “problema antiguo”; como describi a las luchas internas en el pas, “ahora asumi una virulencia de una forma inimaginable, y entonces estamos ms conmovidos por esta virulencia que por las causas”, reflexiona Filoni.

Segn el cardenal de 74 aos, la presencia del Papa en el pas puede ayudar en ese marco a la “derrota cultural” de esa milicia islamista y, principalmente, su ideologa extremista.

“Hubo ya una derrota del EI en lo militar. Pero hay una cuestin cultural que se tiene que dar en la que todos deben estar involucrados. No puede ser que, por ejemplo, un pas lejano diga ‘yo ahora no me meto’, pero de todas maneras adopta medidas que contribuyen a esto. Todos somos responsables de esta situacin, de que se genere este terreno frtil en el que luego prenden las races de estos grupos“, lament Filoni.

A partir de un anlisis similar, el presidente de Irak, el kurdo Barham Saleh, dijo la semana pasada que la visita de Francisco transmitir un mensaje de “paz y tolerancia” y “contra el extremismo” a todos los iraques.

Segn el cardenal, que acompaar al Papa durante los cuatro das en Irak, un tema clave para poner fin al extremismo es la educacin.

“Hay que estar atentos a no ver esto solo como una forma de radicalismo actual, sino analizarlo desde el terreno en el que crece”, propuso Filoni, quien destac los esfuerzos del Papa de impulsar siempre el dilogo interreligioso.

Mientras la milicia Estado Islmico perdi el control de todas las ciudades y pueblo que supo dominar, an sigue operativo en el pas, como demostraron una serie de ataques en las ltimas semanas, no solo en sus antiguos bastiones del oeste, sino incluso en la capital, Bagdad.

De todos modos, Bashar Matti Warda, el arzobispo caldeo de Erbil, una de las ciudades que visitar Francisco, se mostr confiado en que los recientes ataques y atentados no afectarn la llegada de Jorge Bergoglio.

Warda reconoci que en algunos sectores hay preocupacin por este tipo de amenazas pero sostuvo, como haba hecho ya Francisco, que “desde el principio se dej claro que el nico motivo para cancelar la visita sera la situacin del coronavirus”, y no la violencia armada.

Francisco, en esa lnea, “sabe que viene a una zona de guerra para traer un mensaje de paz”, explic Warda durante un encuentro virtual con representantes en todo el mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

El sentimiento generalizado antes de la llegada del Papa es de expectativa, segn el obispo de la ciudad capital del Kurdistn iraqu, a pesar del rechazo de “algunos radicales”.

Con ese marco, para el analista Luis Badilla, director del sitio especializado Il Sismgrafo, Francisco har “su viaje ms difcil e incierto”.

“El Papa llegar a un pas cruzado por grandes divisiones, como las que hay entre el islam chita y el sunnita; las que existen entre Irn e Irak; adems de las tensiones entre Irak y el territorio del Kurdistn iraqu, en el Norte, que impulsa su independencia”, argument Badilla a Tlam, en lnea con las preocupaciones de Filoni y Warda.

Uno de los objetivos declarados de este histrico viaje ser construir un puente especial entre la Iglesia Catlica y el islam chita, mayoritario en el pas y en Irn. Para ello, un encuentro clave ser con el del sbado 6 con el gran ayatollah Ali al Sistani, considerado la mxima autoridad religiosa en Irak.

El encuentro se dar dos aos despus de la cumbre que el Papa tuvo con el mximo lder de la otra rama mayoritaria del islamismo, el sunnita, cuando en febrero de 2019 firm el denominado “Documento por la Fraternidad Universal y la paz” con el gran imn de la Universidad de Al Azhar, Ahmad Al Tayeb.