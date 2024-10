Aquí nunca vas a sentirte un extranjero

Cuando alguien llega a Bruselas recibe un consejo que debe grabarse a fuego: «No cuestiones la ciudad, solo acéptala». Bélgica, y su capital en concreto, son una unión de culturas dentro de una especie de caos que, en realidad, tiene su propio orden. La región tiene un total de 19 comunas -que en la traducción ‘española’ funcionan como los municipios- y en la de Ixelles se presenta Elena Gil Puchau, una española que lleva trece años en la ciudad y ocupa el puesto 12 en la coalición entre el Partido Socialista y la formación de la izquierda flamenca Vooruit para las elecciones comunales del próximo trece de octubre. No es una novedad: Bruselas consiste en que cientos de nacionalidades convivan en ‘casa’.

«Llegué a Bruselas con una beca de cinco meses en el Parlamento Europeo y ya llevo aquí más de diez años», cuenta en una conversación con 20minutos. Ha vivido en varias comunas de la ciudad, pero lleva ya tiempo instalada en Ixelles y su paso a la política no ha sido nada calculado. «Quería ayudar con la campaña electoral y poco a poco como las listas son cremallera -tiene que haber paridad- pues me lo propusieron y acepté«, desarrolla Gil, consciente de la complejidad política e institucional de Bruselas, donde los comicios van de lo comunal hasta lo federal y las coaliciones no se forman de la misma manera en todos los espacios.

Elena Gil ya es una bruselense más, en una comuna, Ixelles, que aúna un total de 180 nacionalidades. La integración no ha sido un problema. «Después de 13 años aquí sí que me siento más o menos integrada. Bruselas es una ciudad peculiar en la que hay como muchos mundos distintos dentro de ella«, y también incluso dentro de su propio ‘municipio’, que junta una de las zonas más ricas de la capital con algunas partes verdaderamente humildes. «Nuestro programa reúne propuestas para todos», añade, antes de reafirmar que no es la «única extranjera» en las listas, algo que es representativo. «Este es un barrio tan diverso que enseguida te sientes en casa».

¿Y cuáles son los grandes retos de futuro y propuestas para Bruselas y para Ixelles? «La mejora del sistema de basuras, con contenedores subterráneos es una de las propuestas», desarrolla Gil, que recuerda fotos de famosos como Mick Jagger con las bolsas de basura por las aceras en alguna de sus visitas a Bruselas. «Otro de los objetivos es reducir la desigualdad», añade. «Ixelles está muy cerca de las instituciones europeas, mucha gente que trabaja en las instituciones europeas vive aquí, la universidad también, las dos universidades están en Ixelles o cerca, entonces hay muchos estudiantes que ya no se pueden permitir vivir aquí«, cuenta, antes de añadir que dentro de ese mapa ciudadano hay «mucha gente, sobre todo mayor, que vive aislada». Por eso la meta debe ser «crear un sentimiento de comunidad».

El vandalismo, el tráfico de drogas o la inseguridad son otros puntos a corregir no solo en la comuna, sino en Bruselas en general. Pero a Elena Gil le pesa mucho más lo bueno de la ciudad. En Bruselas hay una frontera que se sitúa «más o menos a los cinco años». Una vez que se superan es mucho más fácil que alguien se quede a largo plazo. «Lo peor de Bruselas son las despedidas, pero lo mejor de Bruselas yo creo que es la diversidad, la multiculturalidad, la proximidad también, que dentro de lo que es la ciudad puedas ir a todos los sitios andando, todos los espacios verdes que hay incluso dentro de la ciudad, que todo el mundo te ayuda. Comparado con otras capitales europeas, en Bruselas nunca vas a sentirte un extranjero«.

La diversidad es una ayuda, en Bruselas y en Ixelles, que es, para Gil, «la mejor comuna, la más bonita y la más diversa». El objetivo en estas elecciones, termina, «es hacer una comuna de Ixelles más asequible y mejor para todos». Porque Bruselas es de todos. El 13 de octubre la compleja estructura institucional belga tiene un paso más en las elecciones comunales, y sí, hay firma española: la de Elena Gil. Una bruselense más.