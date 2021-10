ARA San Juan: la estrategia de Macri y la trama en la AFI que reveló la Justicia – Télam

Macri simplemente no se present a declarar, ni present an a sus abogados.

La Justicia federal espera que en la prxima semana el expresidente Mauricio Macri presente abogado y realice, a partir de all, sus primeros movimientos en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras desde su entorno confirmaron este sbado que regresar al pas el prximo 19 para presentarse ante la justicia un da despus.

El exmandatario, ahora de visita en los Estados Unidos, todava no reaccion en trminos formales –y «del expediente», como se dice en la jerga judicial- a la convocatoria a indagatoria que el juez federal subrogante de Dolores, Martn Bava, le fij para el jueves de la semana que pas.

Macri simplemente no se present a declarar, ni present an a sus abogados: fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien envi una misiva electrnica al juzgado en el que tramita la causa para avisar que el expresidente estaba fuera del pas y no tena previsto regresar hasta fin de mes.

En tanto, el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilizacin del PRO, Hernn Lombardi, confirm este sbado -en declaraciones a CNN radio- que Macri «llega el 19 al pas y se presenta el 20» ante la justicia.

«Macri fue a recibir un premio en Nueva York. Fue a presentar su libro en Miami. Est inaugurando una nueva ctedra de economa que va a empezar el ao que viene y tiene que ir a la Fundacin FIFA en Qatar. Lo hace a la luz de todo el mundo», justific Lombardi.

Luego de la ausencia del exmandatario en la audiencia del jueves, el juez Martn Bava le fij una nueva fecha de indagatoria para el 20 de octubre a las 10 de la maana.

La estrategia pasara por sealar que si Macri es la punta de la pirmide criminal investigada.

Quienes observan con ojo clnico los movimientos que suele hacer Macri en los tribunales descartan que antes de ese mircoles, el abogado Pablo Lanusse se presentar ante la justicia federal de Dolores como defensor del exmandatario y pedir la nulidad de la convocatoria a indagatoria a la vez que buscar que la causa pase a los tribunales federales porteos.

La estrategia pasara por sealar que si Macri es la punta de la pirmide criminal investigada y se lo acusa de haber impartido rdenes de realizar espionaje ilegal desde su despacho en la Casa Rosada, corresponde que la causa se investigue en suelo porteo, all donde est erigido el palacio de gobierno.

Algo ya adelant el propio Lanusse a travs de sus redes sociales el 1 de octubre cuando escribi: «Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habr de presentarse oportunamente ante la Justicia, debindose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa».

Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan.

En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los hroes que alli fallecieron, no se tolerar la utilizacin del caso con fines electorales ni polticos. Pablo Lanusse (@PabloLanusse) October 1, 2021 como la carencia de fundamentacin de su resolucin, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecucin ms en su contra. Pablo Lanusse (@PabloLanusse) October 1, 2021

Ms procesados y un personaje clave

En la misma resolucin en la que el juez Bava dispuso la primera citacin a indagatoria de Macri desde que dej el gobierno, el magistrado proces a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero tambin a otros miembros de ese organismo y expuso vnculos hasta ahora desconocidos entre el gobierno de Cambiemos y el supuesto espionaje ilegal.

Uno de los personajes centrales de la resolucin a la que accedi Tlam es Eduardo Winkler, exdirector de Reunin Interior de la AFI, un hombre vinculado al radicalismo que salt del Congreso a la central de espas y de vuelta al Congreso sin solucin de continuidad.

Winkler era el encargado «de analizar y sistematizar la informacin ilegalmente producida por la Delegacin de Mar del Plata, la cual era reenviada directamente a la rbita de Majdalani», sostuvo el juez en el fallo en el que describi el espionaje a los familiares de las vctimas del hundimiento del San Juan y como esa informacin lleg hasta la propia presidencia de la Nacin.

«Resulta extremadamente llamativo que el imputado Eduardo Winkler contine revistando en la planta permanente del Congreso de la Nacin, nada ms y nada menos que en la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia», escribi el juez Bava en un pasaje del fallo en el que se adentr en los caminos del espionaje.

«Se trata de una persona que se desempe muchos aos en el Poder Legislativo, desde donde su funcin fue fortalecer los mecanismos democrticos de control sobre el aparato de inteligencia nacional. Luego fue enviado en comisin al organismo ms importante de esa estructura y desde un cargo gerencial llev adelante tareas de inteligencia prohibidas por la ley«, seal.

Y remat: «Posteriormente, volvi al poder legislativo a refugiarse en el despacho, nada ms y nada menos que, del vicepresidente de la Comisin encargada de revisar la actuacin de la AFI durante los ltimos aos, que deriv en el Informe mencionado anteriormente».

En la misma resolucin, el magistrado proces a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El legajo de Winkler indica que en el perodo 2004-2005 se desempe como coordinador de asesores de una senadora nacional por la Unin Cvica Radical; luego pas a ser asesor de la senadora en la Comisin de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia y a desde all su carrera profesional no se movi de la Comisin hasta su pase a la AFI, en marzo de 2016.

Su desembarco en la central de espas se produjo durante el gobierno de Cambiemos bajo la modalidad de adscripcin, es decir que el Senado de la Nacin le continu pagando su salario, ms una suma extra que le abon la AFI: esa adscripcin fue renovada todos los aos entre el 2016 y el 2019 por la entonces Vicepresidenta de la Nacin, Gabriela Michetti.

«Su desempe en la Agencia concluy con fecha 30 de septiembre de 2019, cuando fue dada de baja su comisin, motivo por el cual retorn a su planta permanente en el despacho del senador nacional Juan Carlos Marino, en su momento presidente y hoy actual vicepresidente de la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia», destac el juez Bava.

Medio mes despus, segn surge del expediente judicial, Winkler fue designado en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Pblico Fiscal de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a partir del 1ro de enero del ao 2020.

«Durante su larga trayectoria en la Comisin Bicameral –rese el juez Bava- conoci a Silvia Majdalani, quien durante el perodo 2011-2015 fue nada menos que la vicepresidenta de dicha Comisin. De manera que tanto Majdalani como Winkler conocan muy bien los mecanismos de control del parlamento sobre los organismos de inteligencia. Ellos mismos tuvieron cargos de jerarqua en la tarea de llevar adelante ese control. Cuando ambos pasaron a cumplir funciones en el organismo que coordina el Sistema de Inteligencia Nacional, conocan perfectamente las funciones, los lmites y las prohibiciones legales de esa cartera».