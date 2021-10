ARA San Juan: persisten las dudas sobre la voluntad de Macri de presentarse a indagatoria – Télam

El juez seal que Macri busc «influir en la situacin poltica e institucional del pas» a travs de acciones de espionaje ilegal sobre familiares del ARA San Juan.

El expresidente Mauricio Macri nombr al abogado que lo defender en la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero an no aport ningn elemento que muestre real voluntad de presentarse a su indagatoria prevista para el mircoles prximo.

El exmandatario dej su defensa en manos del abogado Pablo Lanusse, junto a quien firm un escrito de 10 pginas en el que manifest que es «inocente» de lo que se lo acusa y, como primer movimiento estratgico, apel la prohibicin de salir del pas que le impuso el juez federal interino de Dolores, Martn Bava.

«Macri present abogado, record que est fuera del pas y atac una medida dispuesta por el juez, pero no dijo nada sobre si asistir a su indagatoria; ni siquiera present lo pasajes que podran acreditar su voluntad de regresar antes del 20 de octubre», le dijo a Tlam una fuente con acceso al expediente.

Hasta ahora, la nica expresin vinculada con una eventual decisin del exmandatario de presentarse a declarar el da en el que fue citado (por segunda vez) corresponde al dirigente de Juntos por el Cambio Hernn Lombardi, quien manifest en declaraciones radiales que Macri volver al pas el 19 para presentarse el 20 ante la Justicia.

Las declaraciones pblicas de Lombardi no fueron ratificadas -aunque tampoco desmentidas- por los asesores legales de Macri, que no confirmaron an la comparecencia del expresidente ante el juez Bava la semana prxima.

De hecho, todava no tomaron contacto con el expediente por lo que no conocen sus detalles, segn pudo saber Tlam.

Pablo Lanusse, abogado defensor designado por Mauricio Macri.

El abogado Lanusse solicit das atrs que le asignaran un turno para poder compulsar el expediente el 19 de octubre (la modalidad de los turnos est vinculada a la dinmica que impuso la pandemia a la actividad judicial) y el viernes recibi como respuesta que no solo est autorizado a ir a ver la causa sino que tambin puede hacerlo el da anterior, el lunes 18.

«Tngase presente la solicitud efectuada por el Dr. Pablo Lanusse, en calidad de defensor particular del imputado Mauricio Macri. Hgase lugar al pedido de turno para compulsar las actuaciones reservadas, para el da solicitado (martes 19 de octubre del corriente). Asimismo, pngase en conocimiento del defensor que, en caso de necesitarlo, tambin se encuentra autorizado a comparecer a esta sede el da lunes 18, a los mismos efectos», dispuso el juez Bava en una resolucin a la que accedi esta agencia.

Ese intercambio entre el defensor de Macri y el juzgado despert nuevamente las dudas de la querella de familiares de tripulantes del ARA San Juan que representa la abogada Valeria Carreras, quien manifest que se avizora «que la fecha que pide la defensa, sera a los fines de pedir prrroga de indagatoria para el expresidente, por falta de tiempo para compulsar la causa».

La imputacin

A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nacin, por lo menos en el perodo comprendido entre diciembre de 2017 y finales de 2018, «ha ordenado y posibilitado la realizacin sistemtica de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtencin de informacin, produccin de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinin poltica o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realizacin de numerosas de ellas con el propsito de obtener datos personales e informacin de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan«, segn detall el juez Bava en la resolucin que emiti el 1 de octubre cuando convoc al exmandatario a indagatoria.

Mauricio Macri debera presentarse a indagatoria el prximo mircoles 20.

«Esas acciones buscaban influir en la situacin poltica e institucional del pas, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como as tambin apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunan, sus datos personales y los de su entorno, como la identificacin de sus referentes», sostuvo el magistrado.

«Dichas tareas no contaron con autorizacin judicial alguna ni fueron justificadas por rdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, adems, con el objeto de influir en la opinin pblica, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda poltica de ese ao, que segn los criterios preestablecidos podan afectar a la gestin del entonces gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri», explic en otro pasaje de aquella resolucin a la que accedi Tlam.

«Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un inters poltico nacional que, en el final de la cadena, responda al entonces Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri», haba asegurado el juez Bava.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relacin a los familiares de las vctimas del hundimiento del ARA San Juan habran llegado hasta el propio expresidente, quien se habra nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.

Procesamientos previos



En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, adems de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez seal como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Esta causa se inici hace ms de un ao a partir de una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamao, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.