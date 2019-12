Arabia Saudí condena a muerte a cinco hombres por el asesinato de Khashoggi en su consulado en Estambul | Internacional

Arabia Saudí ha anunciado este lunes la condena a muerte de cinco hombres por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, según informan los medios saudíes. Otros tres han sido condenados a penas de cárcel que suman 24 años. No obstante, la sentencia exonera a Saud al Qahtani, el controvertido asesor del príncipe heredero y gobernante de hecho, Mohamed Bin Salmán, a quien algunas informaciones atribuían ser el contacto entre éste y el comando ejecutor.

Khashoggi, un saudí crítico con el príncipe Mohamed que se había autoexiliado en Estados Unidos, fue asesinado dentro del Consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Ese día, el periodista, que colaboraba con el diario The Washington Post, entró en la legación diplomática para recoger un atestado sobre su estado civil que le permitiera volver a casarse y ya no salió de allí. Tras reiteradas negativas, las autoridades saudíes terminaron reconociendo su muerte, aunque nunca han aclarado que pasó con su cuerpo, cuyos restos aún no han aparecido.

“El tribunal ha emitido penas de muerte contra cinco hombres que participaron directamente en el asesinato”, afirma la fiscalía saudí en un comunicado del que se hace eco el diario Arab News. Los tres condenados a penas de cárcel han sido declarados culpables de encubrimiento del crimen y otras violaciones de la ley. No obstante, los investigadores han concluido que “no hubo intención previa de matar a Khashoggi”. De acuerdo con la misma fuente, Al Qahtani fue interrogado, pero no se encontró motivo para encausarle y quedó en libertad.

Ambos extremos contradicen las conclusiones alcanzadas por la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien el pasado junio aseguró que existían pruebas suficientes para responsabilizar del asesinato al príncipe heredero y otros altos cargos del reino. Tras su viaje a Turquía con un equipo de tres forenses en enero, Callamard dijo haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”.

El tribunal ha confirmado no obstante que el entonces cónsul saudí en Estambul, Mohamed al Otaibi, estuvo presente durante el asesinato del periodista. Según las filtraciones de los servicios secretos turcos, que tenían micrófonos dentro del Consulado, Khashoggi fue descuartizado. Estados Unidos prohibió el pasado día 10 la entrada de Al Otaibi en su territorio por violación de derechos humanos; su nombre ya se encontraba entre los 17 saudíes que sancionó en noviembre del año pasado por su vinculación con el caso.

Junto a Al Qahtani, también ha sido liberado por falta de pruebas el general Ahmed al Asiri, entonces vice jefe de Inteligencia y con anterioridad portavoz de la coalición árabe que interviene en Yemen.

El juicio se ha desarrollado a puerta cerrada durante nueve sesiones. Sin embargo, según el comunicado, representantes de la familia Khashoggi y de la Embajada de Turquía en Riad estuvieron presentes durante la lectura del veredicto en la décima jornada.