Arabia Saudita duplicó las ejecuciones desde la llegada del rey Salman y su hijo al poder

Las ejecuciones en Arabia Saudita casi se duplicaron desde la llegada al poder del rey Salman y su hijo, Mohamed bin Salman, quien gobierna de facto el país, denunciaron este miércoles dos ONGs

La aplicación de la pena capital pasó de una media de 70,8 ejecuciones al año entre 2010 y 2014 a 129,5 anuales desde 2015, cunado el rey Salman asumió el poder, según un informe de las Reprieve y European Saudi Organisation for Human Rights.

Bajo el actual liderazgo del país, se aplicaron más de 1.000 condenas a muerte, dijeron las ONGs, que verificaron los anuncios oficiales y entrevistaron a abogados, familiares y activistas.

REVEALED: A new report shows the rate of executions in Saudi Arabia has almost doubled under Mohammed bin Salman, from 71 per year to 130 per year.

MBS is gaslighting the world, promising to curb the use of the death penalty, while his regime kills people in record numbers 🧵 pic.twitter.com/ReB4NwvpRN

