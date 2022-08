Arde la interna opositora: Patricia Bullrich criticó el «espectáculo degradante de Elisa Carrió»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió este martes 9 de agosto a apuntar contra algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y generó la furia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien criticó el «espectáculo degradante de Elisa Carrió».

Al igual que el oficialismo, la oposición también vive al rojo vivo su interna que explotó a primera hora de este miércoles 10 de agosto cuando Bullrich salió con todo a responderle a Lilita que cuestionó a varios dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio.

«Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió», lanzó la ex ministra de Seguridad.

Lilita Carrió y Patricia Bullrich.

En esa línea, enumeró a los principales dirigentes opositores que criticó Carrió y los defendió: «Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable».

«Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que «porque es Carrió nadie la enfrenta«, agregó Patricia Bullrich desde su cuenta de Twitter.

Y concluyó: «Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos».

Patricia Bullrich: «El gobierno de Macri no entendió la historia argentina a la hora de gobernar»

El mensaje de Bullrich sorprendió a todos mientras las miradas estaban puestas en la interna oficialista. La presidenta del PRO salió a hablar luego de que Carrió brindara una entrevista en LN+. “Le dije a Macri que estoy harta del doble juego y por eso hablo. Macri fue presidente porque lo bajé a Massa”, indicó la líder de la Coalición Cívica.

Entre otras declaraciones, manifestó que el “empoderamiento” de Massa “limpió” Juntos por el Cambio entre los que «querían hacer neoperonismo y los que estaban más cerca del radicalismo y del PRO».

“Algunos querían confundir con un neo-PJ con Massa”, afirmó. «Le dije (a Mauricio Macri) que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay… Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada”, subrayó.

Patricia Bullrich: «Gabriel Rubinstein sufrió con el kirchnerismo porque daba el verdadero número de la inflación, por eso parece que no llega nunca al Gobierno»

Por otro lado, Bullrich participó de los Premios Fortuna 2022 que se realizaron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y entregó a la “Mejor Empresa Gasífera” a Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol​.

En ese marco, en una entrevista con PERFIL, habló sobre los cambios en el gobierno: «Sergio Massa expresa un triunvirato que viene gobernando el país que nos ha llevado a esta situación. Lamentablemente no le tengo confianza, no me parece una persona confiable para este momento de la Argentina».

«No quiero ser un pájaro de mal agüero y desearle mala suerte a la Argentina. Pero los cambios que hay que hacer son más importantes que los que planteó Massa. Massa planteó que va a bajar 2.5 el déficit pero no dijo cómo. Dijo que va a dejar de emitir, pero si no baja gastos no se cómo va a dejar de emitir. Está todo atado con alambres. Espero que no sea así. La Argentina la está pasando mal», siguió.

En ese sentido, señaló: «En el mismo marco político, con la misma coalición política, con la misma gente, con la cabeza de Massa que uno no sabe bien cómo piensa. no creo que haya cambios».

Finalmente, sobre la posible llegada de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía de Massa, opinó: «Es una persona de bien, un buen economista. Una persona que sufrió con el kirchnerismo porque era uno de los que tenían las consultores que daban el verdadero número de la inflación cuando el kirchnerismo mentía, por eso parece que no llega nunca».

ED