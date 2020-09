Argentina: “El camino para convertirse en un narcoestado”

Carlos Manfroni, periodista, Canal 26.

Carlos Manfroni, periodista de La Nación, publicó hace unos días una dura y fuerte nota sobre la realidad de la Argentina titulada “El camino para convertirse en un narcoestado”, sobre esto estuvo dialogando en Canal 26.

“Vamos camino a convertirnos en un narcoestado con quiebre de empresas, el ataque al campo. Se toleran usurpaciones, hemos vuelto al conflicto del sur que se había manejado con la ministra Bullrich y ahora se vuelve a tolerar a gente que no acepta la soberanía argentina”, comentó en el ciclo “Noticias de 20 a 22” con Sebastián Dumont, Sol Pérez y Andrés Klipphan.

“La fuga de las empresas es una desgracia, el Gobierno lo veo frente a una hecatombe que le sucede al mundo con una actitud de alguien que tolera a quienes saquean. Yo veo al país en una actitud de saqueo por acción y omisión”, expresó.

“¿Ustedes se imaginan a Macron diciendo que se avergüenza de París? Droga hay en todos lados, la diferencia está en la voluntad o falta para combatirla. Acá se ve falta de voluntad. Da la casualidad que organizaciones que trabajan en el negocio de la droga, son las mismas que apoyan los movimientos de tomas en el sur. A veces tiene que ver con la política, son vínculos que hay que combatirlos porque la droga es un enemigo permanente”, aseveró.

“Nos estamos alejando de quienes combaten la droga y nos acercamos a suburbios del mundo. Por ejemplo tenemos asilado a Evo Morales cuando en su Gobierno Bolivia extendió sus terrenos de droga. Se han desbaratado muchas bandas de narcotráfico durante el Gobierno anterior, no entiendo cómo pueden decir que caían ‘perejiles’. En su gestión anterior, el Gobierno actual estuvieron insultado a la sociedad por 12 años“, manifestó.

“El Estado presente es una cosa bastante amplia y ahora parece que está más para molestar como en el caso de Vicentin. El Presidente prometió un Gobierno moderado y era todo mentira. Siento que se está burlando de nosotros y de la oposición, por ejemplo cuando habló de un banderazo con ‘gente de bien’. Debería estar en las internas entre él y Cristina Kirchner pero lo desconozco, todo pareciera ser que él sigue el libreto de ella”, dijo.

“¿Quiénes van a comprar esas empresas quebradas? ¿quedará todo a la miseria o lo comprarán los capitales de la droga cuando todo esté destruido? Algunos sueñan con algo similar a volver a convocar a empresarios, pero hoy viene el poder del narcotráfico para hacerse cargo. Si esto pasa, la gente tendrá como consecuencia la esclavitud. Lo del narcoestado nos cuesta verlo, no queremos verlo”, agregó.

“Creo que para la Argentina sea un total narcoestado se debe avanzar unos pasos más como tomar todos los resortes del poder policial, de fuerzas de seguridad y federales y esto aún no sucede. Si a las fuerzas de seguridad las humilla, esto puede llegar a ocurrir”, cerró.