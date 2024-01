Argentina en el pantano, el escenario tan temido por los empresarios

Debate en el Congreso.

“Mandaron una enciclopedia. Es cierto que Milei es singular pero no come vidrio. Los libertarios entendieron que no pueden lograrlo sin negociar”, dijo un diputado. Hay reformas, como prometió Miguel Pichetto a los patagónicos, que pasan a sesiones ordinarias. Es decir, apenas se modifican.

Muchas dicen estar tomando decisiones diarias en el punto de venta con un bajón de 8% en alimentos en 2023 y temen un sacudón si Luis Caputo no logra contener el dólar oficial a $ 800. Arriesgan que 2024 será un año de dolorosa transición mientras celebran las desregulaciones. “Los ingresos de la gente se dinamitaron. El promedio era US$ 1.500 en 2017. Hoy, US$ 400”, dice Sica.

Economía está atenta a los dólares de la cosecha, pero los precios, por el buen clima y mayores rindes, están cayendo. Según Pablo Adreani la cosecha arrimaría US$ 30.400 millones en vez de los US$ 35.000 estimados, con un trigo que bajó de los US$ 375 la tonelada a US$ 240, el maíz, de US$ 280 a US$ 210; el aceite de soja, de US$ 1.100 a 830 y el poroto, de US$ 550 a US$ 450.