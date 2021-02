Argentina pidió que el FMI baje el costo de los préstamos – Télam

Guzmn seal que la forma virtual en que estamos celebrando esta reunin nos recuerda que la pandemia todava nos acompaa y que atravesamos desafos sin precedentes para la formulacin de polticas.

El ministro de Economa, Martn Guzmn, solicit ante su pares del G20 que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revise y modifique los recargos que aplica en los crditos que otorga sobre la tasa de inters bsica.

Tambin solicit que el organismo extienda los Derechos Especiales de Giro (DEG) para respaldar la reactivacin de las economas de los pases con ingresos medios o bajos en el marco de la pandemia de coronavirus.

Acompaado por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, Guzmn particip este viernes en la primera reunin virtual de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales, bajo la presidencia italiana del G-20.

En ese marco, el ministro advirti que la poltica de recargos que aplica el FMI “es desigual, porque afecta de manera desproporcionada a los pases emergentes y de ingresos medios con las cuotas ms bajas, y es procclica, porque impone condiciones ms duras a los pases que tienen condiciones de mercado ms adversas”.

“Esta poltica ser revisada este ao, y consideramos que, para salvaguardar la estabilidad financiera global, es muy importante que trabajemos juntos para revisar y cambiar esta poltica, de manera que tengamos un sistema ms equitativo y que no sea procclico”, aadi Guzmn.

En la reunin, los ministros de Finanzas y presidentes de Banco Centrales del G20 “se comprometieron a ampliar la coordinacin internacional para abordar los desafos globales actuales mediante la adopcin de un enfoque multilateral ms slido y centrado en un conjunto de prioridades bsicas”, segn destaca un comunicado publicado esta tarde por el foro multilateral.

En particular, para afrontar el desafo de los pases con un alta carga de la deuda, las naciones miembro del G20 acordaron “pedir a las instituciones financieras internacionales que exploren herramientas para satisfacer las necesidades globales de financiacin y reservas a largo plazo”.

Tambin se instruy al FMI para tomar acciones con el objetivo de “formular una propuesta para una asignacin general de DEG” y de “continuar con la iniciativa de suspensin de la deuda para pases ms pobres” mientras dure la pandemia, entre otras iniciativas, en lnea con la postura del Gobierno argentino.

Guzmn manifest que “la Argentina apoya plenamente una nueva asignacin general de Derechos Especiales de Giro, que proporcionar fondos para las economas de ingresos bajos y medios que se necesitan con urgencia”.

El ministro agreg que “el momento en que ms se necesitan (esas asignaciones) es ahora, por lo que debemos actuar con rapidez”.

En otro tramo de su exposicin, Guzmn seal que “la forma virtual en que estamos celebrando esta reunin nos recuerda que la pandemia todava nos acompaa y que atravesamos desafos sin precedentes para la formulacin de polticas”.

Por este motivo, el ministro asegur: “Si no construimos las condiciones necesarias a nivel global, la recuperacin ser sin duda asimtrica*”.

De esta manera, el ministro resalt que “las proyecciones sugieren que si no hacemos nada para cambiar las asimetras existentes a nivel global, la recuperacin ser ms lenta para las economas emergentes, en desarrollo, y de bajos ingresos que para las economas avanzadas”.

Guzmn record que, “tal como dijo el presidente Alberto Fernndez en la Cumbre del G20, en la pandemia los pases que estn siendo olvidados son los de ingresos medios”.

“El desafo es construir condiciones que aseguren que podamos tener una recuperacin sostenible, equitativa y duradera”, subray Guzmn.

Respecto del recargo en cuanto a costo de los prstamos excepcionales -como el que solicit la Argentina en 2018 y el organismo aval-, el FMI impone dichos recargos “por dos motivos: bajar el riesgo crediticio, es decir el riesgo de que estos crditos no se devuelvan, y acumular saldos precautorios en sus balances”, explic a Tlam una fuente de la comitiva oficial.

El problema, agreg la fuente, “es que esto hace que sea cada vez ms difcil para los pases devolver los crditos”.

Segn explicaron, la poltica de sobretasas del FMI “descansa exageradamente en la idea de que los mercados de capitales funcionan correctamente”.

Segn explicaron, la poltica de sobretasas del FMI “descansa exageradamente en la idea de que los mercados de capitales funcionan correctamente, permitiendo que los pases obtengan eventualmente el financiamiento para repagar”.

“Como esto no suele ocurrir, en la prctica se termina castigando a los pases con programas grandes y largos, los cuales muchas veces fracasan no porque los pases no cumplan, sino por fallas de diseo”, aadieron.

En los ltimos aos la tasa de inters sin recargo ha fluctuado entre 1,05% y 2,2% que. En caso de que exista un recargo por haber pedido una lnea de crdito excepcional, la tasa de inters aumenta en 3 puntos, ms del doble que la tasa original.

El pedido argentino tiene que ver con la experiencia local pero tambin con el momento que atraviesa la economa internacional a raz de la pandemia y la clara desigualdad de crecimiento en favor de los pases ms desarrollados,

“Con la pandemia por la COVID-19 los pases necesitaron ms que nunca de la ayuda del FMI. 83 pases han recibido asistencia financiera por un monto de 102.397,61 millones de dlares, por lo que se torna necesario revisar estas condiciones, porque fundamentalmente se trata de una poltica muy desigual, que afecta a loa pases ms necesitados”, resumi la fuente a Tlam.