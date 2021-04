Argentina presentará propuesta para bajar aranceles

En el Gobierno consideran fundamental que las actualizaciones que se lleven a cabo no tengan un impacto negativo en los sectores sensibles de la industria. Aunque reconocen que actualmente “hay inconsistencias que deben repararse para lograr un mayor estímulo a la agregación de valor”.

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, firmó en las últimas horas la convocatoria a una reunión virtual para el 22 de abril con sus pares de Uruguay, Brasil y Paraguay. Previamente, los secretarios de Estado trabajarán en la agenda los días 6 y 7 de este mes. Ámbito dialogó con el Secretario de Relaciones Económicas, Jorge Neme, quien detalló: “La propuesta de modificación del arancel externo común que elaboramos en conjunto los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo tiene una rebaja promedio del 10,5% sobre los valores vigentes”.

Periodista: ¿En la propuesta Argentina la baja de aranceles será segmentada?

Jorge Neme: Si. Nosotros impulsamos trabajar sobre los insumos y no sobre los bienes finales. Una baja transversal a todos los productos no resuelve ningún problema, no mejora la competitividad, ataca a los sectores sensibles y debilita nuestra industria. Tenemos que ser pragmáticos y no movernos por principios ideológicos.

P.: Incluso, más allá de lo que plantearon los presidentes en los sectores productivos de todos los países, con reparos a la apertura indiscriminada…

J.N.: Sí. Hemos recibido cartas de asociaciones de los cuatro integrantes del bloque en más de una oportunidad. Ellos nos piden no corregir el arancel externo común sin consultar. Quieren participar de la discusión porque no hay unanimidad en ninguno de los países.

P.: ¿A qué sectores podría beneficiar la baja de aranceles en los insumos?

J.N.: Hay muchas posiciones que tendrían un impacto positivo para desarrollar las cadenas de valor de la industria plástica, la industria automotriz y la industria química entre otras.

P.: ¿Qué otras cuestiones se abordarán en estos encuentros?

J.N.: Se hablará de la agenda de relacionamiento externo. Uruguay llamó a flexibilizar el Mercosur, pero no especificó en qué consiste. No tenemos un solo documento de propuesta de su parte. Este es el peor momento en mucho tiempo para plantear una flexibilización lisa y llana. Los países y las regiones están cerradas, muy protegidas, observando qué consecuencias tiene la pandemia. Actualmente muchos estados imponen barreras sanitarias, cuotas, múltiples medidas.

P.: ¿Cuál será la propuesta Argentina en este punto?

J.N.: Estamos dispuestos a iniciar una serie de negociaciones y vamos a insistir en abrir muy fuerte la relación con el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica. Hay mucho para avanzar en la región para aumentar las exportaciones de los bienes con valor agregado. También vamos insistir con la necesidad de sumar como socio pleno del bloque a Bolivia.

P.: Fuera de la cumbre Lacalle Pou planteó la necesidad de hacer un acuerdo de libre comercio con China. ¿Es viable?

J.N.: China está muy interesada en tener una buena relación con Argentina porque sabe que de nuestro país puede recibir un conjunto de bienes esenciales para su desarrollo, como proteínas de calidad y ciertos minerales críticos. Tenemos que encarar una negociación, pero no un acuerdo de libre comercio a secas. Es una negociación compleja donde hay que tener en cuenta a los sectores sensibles. Que se garantice también que el mercado chino esté abierto.