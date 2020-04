Argentina registró en marzo un superávit comercial de US$ 47 millones con Brasil

El comercio con Brasil arrojó en marzo un superávit de US$ 47 millones para la Argentina, con un balance de exportaciones e importaciones que aún no refleja el impacto de las restricciones por el coronavirus y que sigue la tendencia a la baja del primer bimestre del año en curso.

Así se desprende de los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC) reseñados por la consultora Abeceb, en los que se destaca que las exportaciones totalizaron US$ 818 millones, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de US$ 771 millones.

Con este resultado, el saldo comercial de marzo implica un deterioro de US$ 140 millones con respecto al superávit registrado en igual mes de 2019 que había sido de US$ 187 millones.

El informe destacó que si bien el avance del coronavirus “afectó significativamente la actividad económica en varios países del mundo, los datos del comercio bilateral entre Argentina y Brasil correspondientes a marzo parecen no haber sentido el impacto”.

La balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil arroj en el mes de diciembre un supervit de USD196 millones para nuestro pas, resultando el comercio con el principal socio del Mercosur, superavitario para Arg. con una mejora de u$s5.080 millones con respecto al 2018. ABECEB (@abeceb) January 3, 2020

De hecho las exportaciones argentinas a Brasil disminuyeron 16,8% con respecto al mismo mes del año anterior, ritmo similar al de enero (-16,8%) y febrero (-15,6%), mientras que las importaciones argentinas desde Brasil disminuyeron 3,2%, desacelerando incluso su ritmo de caída respecto a los meses anteriores (-11,9% en enero y -6,4% en febrero).

En este sentido, Abeceb consideró que la realidad es que “aún es muy prematuro” cuantificar el impacto de la pandemia en el intercambio comercial bilateral, considerando que “los efectos operan con rezago y los datos de marzo no son una buena referencia para lo que sigue en los próximos meses”.

En base a esta perspectiva general, la consultora estimó que a pesar de esta retracción en el comercio, la Argentina finalizaría el año con un superávit en torno a los US$ 698 millones, siendo el segundo año consecutivo con resultado positivo (US$ 227 millones en 2019) y el registro más elevado desde el 2002.

No obstante, lo más probable es que el intercambio comercial entre los dos países (exportaciones + importaciones) descienda nuevamente en 2020.

Dicho deterioro sería aproximadamente del -5,3% (tras un -23,9% en 2019 y un -1,2% en 2018) a USD 19.453 millones.

Con el cambio de escenario las proyecciones de ambas variables que componen el indicador pasaron a terreno negativo, ya que las exportaciones argentinas caerían un 3,0% en un escenario optimista a US$ 10.075 millones y las importaciones no menos de un 7,7% a US$ 9.378 millones.