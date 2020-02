Argentina registró una caída del 8,8% interanual en su intercambio comercial con Brasil – Télam

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó los US$ 1.342 millones en enero último, producto de la contracción de 16,8% de las exportaciones a Brasil por US$ 662 millones, y un leve incremento de 0,7% de las importaciones, por US$ 680 millones, lo que redundó en un déficit del 8,8% respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, esta merma significó que, tras un semestre en terreno positivo, la balanza comercial con Brasil volviera a ser negativa por US$ 18 millones, más que revirtiendo el superávit de US$ 120 millones alcanzado en el primer mes del 2019.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que en enero de 2018 el déficit con el principal socio comercial de la Argentina había sido de US$ 485 millones, el resultado no fue tan negativo en comparación.

“La baja de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (16,8%) correspondió a vehículos automotores de pasajeros, vehículos de carga y polímeros plásticos, mientras que la suba en las importaciones argentinas (0,7%) se explicó principalmente por alcoholes acíclicos y derivados, máquinas y aparatos para uso agrícola y máquinas de manipulación de carga”, informó la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en un comunicado.

En la comparación mensual -respecto a diciembre de 2019-, el intercambio entre ambas economías descendió un 16,9%, debido a la disminución tanto de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (26,9%) como de las importaciones argentinas (4,1%) en dicho período.

Por otra parte, según un estudio de la consultora Ecolatina, las ventas externas a Brasil alcanzaron su menor valor desde marzo de 2017 y un piso para enero desde 2016.

Los motivos que podrían explicar esta merma responden a que la demanda de la principal economía del Mercosur sigue sin repuntar y a que la depreciación nominal del real, de 5,3% durante enero, encareció los productos argentinos frente a los brasileños.

“Si bien la caída de las importaciones brasileñas fue generalizada, lo cierto es que la contracción en los envíos desde nuestro país fue mucho mayor a la del resto de los orígenes”, informó Ecolatina. Este escenario redujo la participación argentina en el mercado vecino que pasó de casi 5% en el primer mes de 2019 a 4,1% en enero último.

En relación a los destinos, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao, con US$ 5.152 millones, Estados Unidos, US$ 2.464 millones; y Alemania, US$ 1.018 millones.

Mientras que, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao, con US$ 3.672 millones; y Estados Unidos, con US$ 1.617 millones.