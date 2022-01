Argentina revirtió el déficit comercial con Brasil, tras el repunte en las exportaciones

La balanza comercial con Brasil cerró 2021 con un superávit de US$ 66 millones.

La balanza comercial con Brasil cerró 2021 con un superávit de US$ 66 millones contra un déficit de US$ 592 millones para 2020, y el flujo comercial exhibió un fuerte repunte al totalizar US$ 23.931 millones, 45,4% superior al del año anterior signado por la pandemia, según la consultora Abeceb.

En 2021, las exportaciones a Brasil alcanzaron los US$ 11.949 millones, que representaron un alza de 51,3% contra 2020 y de 12,2% contra 2019; y las importaciones acumularon US$ 11.883 millones (+40% interanual contra 2020 y +21,4% contra 2019).

Para 2022, las expectativas del comercio internacional «no son tan alentadoras como en 2021, algo que sin dudas afectará también el bilateral», estimaron desde Abeceb.

Los motivos son la desaceleración en el crecimiento mundial, la suba de tasas de la Fed junto con la normalización de la política monetaria de la mayoría de los países y el riesgo incipiente de un resurgimiento de la pandemia con nuevas variantes.

Eso acompañado de sus respectivas complicaciones en la producción (cuellos de botella en la oferta, falta de insumos) son algunos de los factores que podrían reducir los flujos comerciales internacionales.

Estos factores podrían verse profundizados para el comercio bilateral dada la desaceleración en el crecimiento de ambas economías (incluso una posible recesión en Brasil), la elevada incertidumbre política (año electoral en Brasil y acuerdo con el FMI en Argentina) y otros aspectos, pronostica la consultora Abeceb.

En diciembre, el comercio bilateral se mantuvo en niveles elevados y permitió cerrar el año con un saldo levemente positivo: el intercambio bilateral con Brasil alcanzó los US$ 2.373 millones (+49,8% con relación a diciembre 2020 y +46,3% con respecto a nov-2019) consolidando una recuperación tras dos años de fuertes caídas.

Por su parte, el saldo comercial alcanzó el cuarto mes consecutivo de superávit llegando a los US$ 96 millones (en diciembre de 2020 fue de -US$ 19 millones), lo que permitió alcanzar un saldo anual positivo.

En cuanto a las importaciones, en diciembre totalizaron US$ 1.139 millones y fueron las más elevadas de todo 2021, mostrando una suba interanual del 42% y un aumento mensual del 8,7%.

Por ello, concluye Abeceb, «si bien 2021 fue un año que mostró buenos desempeños en los flujos comerciales bilaterales y le permitió a Argentina alcanzar un superávit, la historia no sería la misma para 2022, un año en que los obstáculos internos y externos -vaticina la consultora- llevarían a una moderación en los flujos comerciales».