Argentina se va del Grupo de Lima: las acciones contra Venezuela “no han conducido a nada”

Durante el gobienro de Macri Argentina tuvo una alta participacin en el Grupo Lima.

El Gobierno argentino formaliz este mircoles su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que “no han conducido a nada” las acciones que impuls ese bloque en el plano internacional “buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes”.

As lo inform la Cancillera, que conduce Felipe Sol, a travs de un comunicado de prensa difundido en la tarde del mircoles.

“En el da de la fecha, la Repblica Argentina formaliz su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, comienza el texto oficial.

Adems de la Argentina, que ahora formaliza su retiro del bloque, conforman el Grupo de Lima otros trece pases del continente: Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Guyana y Santa Luca.

En el texto con el que anunci la decisin, la Cancillera indic que “la participacin de un sector de la oposicin venezolana como un integrante ms del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompaar”.

“Una vez ms, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un dilogo inclusivo que no favorezca a ningn sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayora con control internacional”, seal el comunicado del Palacio San Martn.

Con el mismo nfasis afirm que las autoridades venezolanas no pueden desconocer “que producir las condiciones para un dilogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad”.

“Un dilogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposicin en su conjunto. Un dilogo que sin duda se vera enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del pas, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, destac el comunicado.

La Cancillera que conduce Felipe Sol alert sobre el peligro de las sanciones en tiempos de pandemia,

Argentina sostiene adems que en “un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la regin, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, as como los intentos de desestabilizacin ocurridos en 2020, no han hecho ms que agravar la situacin de su poblacin y, en particular, la de sus sectores ms vulnerables”.

Las sanciones, segn entiende la Cancillera, “han afectado el goce de los derechos humanos de la poblacin venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.

“Con este espritu, la Argentina continuar sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la regin, y buscar encaminar soluciones pacficas, democrticas y respetuosas de la soberana y de los asuntos internos de cada Estado”, seala el comunicado oficial.

Qu es el Grupo de Lima

El Grupo de Lima, en el que el gobierno de Mauricio Macri tuvo una amplia y activa participacin, se estableci tras la Declaracin firmada el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana y en la que representantes de 14 pases americanos suscribieron el primero de varios documentos criticando la situacin poltica y de derechos humanos en Venezuela.

Tanto es as que el excanciller Jorge Faurie lleg a afirmar que uno de sus “mayores logros” al frente del Palacio San Martn haba sido “haber colaborado para defender la libertad y los derechos humanos de los venezolanos” a travs del mencionado acuerdo multilateral.

“El Grupo de Lima es parte sustancial de este orgullo que siento: fuimos la primera expresin de la comunidad internacional para trabajar por el restablecimiento democrtico en Venezuela”, dijo Faurie el 8 de noviembre de 2019 durante su participacin en la reunin que ese foro celebr en Brasilia.

Los cuestionamientos de Fernndez al espacio

El impulso que la administracin de Juntos por el Cambio le haba dado al bloque de pases contrarios a Nicols Maduro haba sido severamente objetado por distintos actores del kirchnerismo, y ya durante la campaa presidencial y en los primeros meses del Gobierno del Frente de Todos, fue el propio Alberto Fernndez quien cuestion la motivacin de ese espacio.

Por ejemplo, el Presidente elogi en reiteradas ocasiones que pases como Uruguay y Mxico hubieran rechazado participar del mismo.

Adems, Fernndez dialog -durante su primera gira oficial- sobre el tema con su par francs, Emmanuel Macron, y juntos haban coincidido en que el aislamiento no repercutira en una solucin para los problemas venezolanos.

Algunos meses ms tarde, en una entrevista radial, Fernndez seal que el Grupo de Lima “se cre por motivos ideolgicos y est obsesionado con Venezuela”.

El Presidente resalt por aquel entonces que, desde la llegada al poder de su Gobierno, “la Argentina nunca particip en reuniones ni firm documentos” y que su gestin “lo nico que hizo” respecto de ese grupo fue tomar “distancia”, hoy devenida en apartamiento definitivo.

Es ms, en esa entrevista, el Presidente destac tambin la necesidad de “reconstituir” la Unasur para que “cada pueblo de Amrica Latina est representado ms all de lo ideolgico” y consider que “el Grupo de Lima fue la bala que dispararon” contra ese bloque regional.

“El proyecto correcto es el de Unasur y no el del Grupo de Lima, que se cre por motivos ideolgicos y est obsesionado con Venezuela, mientras Unsaur est obsesionado con que crezca Amrica Latina”, haba remarcado el Presidente en octubre del ao pasado.