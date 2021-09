ARGENTINA: un país de truchos

Un video que se hizo viral de 1989 del programa de discusión y análisis político “Tiempo Nuevo” con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, refleja que la actualidad argentina no difiere mucho de hace más de tres décadas atrás.

El testimonio del invitado al programa, el cirujano René Favaloro, detalla las crisis recurrentes argentinas y da cuenta de que el tiempo pasa, pero los problemas persisten.

En el video, el cirujano plantea entre otras cuestiones que “para salir de la crisis hay que romperse el alma; no es todo alegría al día siguiente de una elección. Pero todos, no solo los de abajo”, detalla en un discurso que tranquilamente podría aplicarse a los tiempos que corren.

Mirá el video a continuación, junto al análisis de Sol Pérez y Sebastián Dumont en Canal 26:

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.





Noticias relacionadas