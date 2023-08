Argentina y el auge de una ultraderecha que busca consumarse en las elecciones generales

Economista, 44 años, con apenas dos de experiencia política, autodenominado anarco-capitalista, libertario, y convencido de poder acabar con la ‘casta política’ minimizando el Estado argentino. Este es el outsider Javier Milei, el candidato a la presidencia argentina por el partido La Libertad Avanza, que dio la campanada en las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 13 de agosto. Tras esa primera victoria: ¿podrá derrocar la hegemonía histórica del peronismo y el kirchnerismo?

El plebiscito de hace dos semanas se resolvió con los tres candidatos que optarán a presidir Argentina en los comicios que tendrán lugar el 22 de octubre. Con casi siete millones de sufragios (el 30,04% de los votos), Milei se impuso en 16 de los 24 distritos. Por detrás de él terminaron el actual ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria (con el 21,4%), y Patricia Bullrich, peronista de Juntos por el Cambio (con el 17%).

Observando este auge de la ultraderecha, una de las dudas que surge es si los resultados de esas primarias se trasladarán a las urnas en octubre. Los expertos aseguran que la complicada situación del país ha provocado el hartazgo de la población, lo que podría conllevar un cambio de tornas en la política argentina.

«Somos un país destruido»

Después de varias décadas de gobiernos progresistas anclados al peronismo y al kirchnerismo, la sociedad parece haber caído en la desesperación derivada del complicado contexto social y económico. «Actualmente somos un país destruido«, asegura a 20minutos Fernando Pedrosa, politólogo, profesor e Investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

«No hay logística de Estado, no puedes exportar, no puedes cobrar en dólares, no puedes trabajar en blanco, la jubilación es un desastre, tenemos una gran inflación anual y la delincuencia está sin control», asevera el politólogo, que refleja en sus palabras la delicada tesitura en la que se encuentra el país.

En la misma línea, el doctor en Filosofía y psicoanalista, Carlos Ledesma, explica a este diario que lo que ocurre no es más que el resultado de la gestión de los últimos 100 años. «En este periodo ha habido un deterioro tremendo de las condiciones de vida», lo cual ha derivado en un «50% de pobreza, 10% de indigencia y una deuda impagable», añade por su parte Paulo Botta, profesor de la Universidad Católica de Argentina.

Grave crisis en los partidos clásicos

Los partidos clásicos no han conseguido, por tanto, sus objetivos durante las últimas legislaturas y la figura de Milei se entiende como «un síntoma social» que viene a representar «el descontento de gran parte de la población», apunta Ledesma. Un descontento que ha llevado al bloque progresista a sufrir un desgaste y que ha derivado en «una profunda crisis en el sistema de partidos», continúa Botta. Este hecho se ha visto reflejado en la formación peronista de Bullrich, que en las primarias ha obtenido «su peor resultado en toda la democracia».

Los expertos ponen además el foco en la última campaña electoral, pues el kirchnerismo que representa Unión por la Patria «ha hecho más hincapié» en algunos derechos relacionados con el aborto o el género, «causas que pasan a segundo plano cuando la gente tiene hambre«, explica a 20minutos la Socióloga y doctora en Ciencia Sociales (Conicet), Analía Goldentul.

Más allá de ofrecer una alternativa, el peronismo de Juntos por el Cambio, en los últimos tiempos también «ha hecho mucho énfasis en el pasado«, centrándose en la época entre 2003 y 2015, con temas como los «juicios de lesa humanidad o la redistribución de la riqueza».

En contraposición, Milei ha encajado perfectamente en el puzzle del espectro político argentino. Su discurso ha penetrado con un «mensaje muy simple, de lenguaje sencillo y directo«, que habla claramente sobre «la corrupción del Estado o la delincuencia», temas que, según Ledesma, en la sociedad argentina «afectan directamente a la gente».

Polémicas propuestas

No obstante, entre «su discurso claro y conciso, que da con el nudo del problema», también ha insertado algunas polémicas medidas. Entre ellas se encuentran la dolarización, el cierre del Banco Central, permitir la libre portación de armas, dar luz verde a la compraventa de órganos, o la negación del calentamiento global.

Su partido votó asimismo en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas en Bebés al considerar que implica más interferencia del Estado en la vida de los individuos y más gastos. Y en cuanto a la política exterior, sus propuestas van desde disolver el Mercado Común del Sur (Mercosur) hasta cortar relaciones con Venezuela, Cuba o China.

Con esas pretensiones, y ante una «agenda global muy centrada en materias como los derechos laborales, sociales, de género o el cambio climático» -a lo que Milei se opone-, su posible mandato «es una gran incógnita», detalla Goldentul.

«Puede ser una tarea difícil»

Los analistas consultados coinciden en que el aspirante de La Libertad Avanza tiene posibilidades de hacerse con el trono de la Casa Rosada. No obstante, no se debe dar nada por hecho de cara al 22 de octubre, pues las primarias no son definitorias, sino que «solo eligen al candidato interno de cada partido». En las elecciones generales, «cuando la gente ya sabe que su voto va a tener un impacto real, el sufragio puede cambiar», advierte Goldentul.

La llave para un mandato satisfactorio pasaría por el propio candidato, que siempre se ha «mostrado reticente a negociar» con algunos agentes políticos como las estructuras sindicales, que en Argentina gozan de gran poder. Por ello, Goldentul asegura que, si Milei quiere implantar sus preceptos, deberá ceñirse «a los códigos y las reglas» que la política conlleva, aunque «puede ser una tarea difícil», que puede «complicar su gobierno».

Un avance internacional

La irrupción de un perfil como este ha supuesto una novedad para Argentina, ante «la inoperancia de los movimientos de izquierda», incide Ledesma, que «han sido incapaces de escuchar los reclamos del pueblo».

Los expertos asocian igualmente su crecimiento con la aparición y avance a nivel internacional de políticos como «Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Santiago Abascal en España«, lo que Goldentul entiende como un «fenómeno global».

A pesar de estar vinculado con ellos, los analistas aseguran que el líder de La Libertad Avanza es muy peculiar. Algunos elementos como su postura sobre el aborto o una economía liberal le acercan a Trump o Abascal. Sin embargo, «su posición religiosa no se corresponde con el catolicismo» y no «tiene vínculos con las fuerzas armadas». Juan Luis González, autor del libro El Loco: La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina afirma incluso que consulta ciertas medidas políticas con su perro fallecido Conan, lo que deja entrever que se trata de una figura muy particular.

«No es un cínico ni un oportunista ideológico. Es un libertario convencido», remata Pedrosa. El investigador de la UBA concluye que es «libertario en lo económico y conservador en lo político«. Habrá que esperar hasta el 22 de octubre para saber si la sociedad argentina le otorga su confianza y ver cuál puede ser el rumbo que tomará el país.