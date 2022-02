Argentina y los desafíos del acuerdo con el FMI en el marco bélico entre Rusia y Ucrania

PAG11-ALBERTO-NA_opt.jpeg poroteo. Alberto Fernández hizo equilibrio ayer con el FdT mientras negocia votos para aprobar el acuerdo.

Como si todo esto fuese poco, hay algo que a mi entender lo complejiza aún más y es que este acuerdo puede llegar a plasmarse en el contexto del conflicto bélico entre Rusia no solo contra Ucrania, sino contra la OTAN. Alguien podría preguntarse; pero cuál es la relación del acuerdo de nuestro país con el FMI y el conflicto que se generó en Europa Oriental. La respuesta, es que en un mundo hiperglobalizado como en el que vivimos, hay muchísimos factores tanto de política internacional, geopolítica y economía internacional que se relacionan e interrelacionan ; en consecuencia, este conflicto no habrá de ser la excepción en virtud no solo de los actores que intervienen, sino porque Rusia y Ucrania son países que por sus características de exportadores de granos, habrán de generar un inevitable impacto en el mercado mundial. Este impacto, ya puede observarse en tres ejes centrales para la economía de nuestro país.

Aumento del precio del trigo, soja y maíz

La cuenca del Mar Negro es el epicentro del mercado mundial de girasol. Significa el 60% del comercio mundial de dicha oleaginosa y casi el 80% del comercio mundial de aceite. Ucrania es el mayor exportador de aceite de girasol del mundo. Asimismo, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, mientras que Ucrania este año podría ubicarse en el tercer lugar. En maíz este último país es el cuarto exportador.

Frente al inevitable aumento de precios de estos commodities, nuestro país habrá de ser beneficiario del aumento del precio de dichos productos, incluso por la posibilidad de poder ganar mercados internacionales, fruto del posible embargo a Rusia y la no compra por parte de Europa de sus granos. Esto traerá como consecuencia, mayor ingreso de dólares para nuestro país en concepto de exportaciones; también el gobierno nacional, verá aumentada la recaudación en concepto de retenciones e impuestos a la exportaciones. Hasta aquí, buenas noticias, pero el problema estará centrado en el aumento de los precios de dichos productos en el mercado local. En tal sentido, el secretario de Comercio Interior, confirmó que avanzará en la implementación de fideicomisos para el maíz y el trigo con la intención de desacoplar los precios internos de los internacionales. Esta medida obtuvo un rotundo rechazo por parte de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias por entender que se quiere imponer desde el Gobierno un enmascarado aumento de los derechos de exportación tras la no aprobación del Presupuesto 2022.

En definitiva, el gobierno nacional y las entidades del sector agroindustrial iniciaron una nueva pulseada a partir de la decisión del Ministerio de Agricultura de impulsar saldos máximos exportables de maíz y trigo (que equivalen en los hechos a cupos) y de constituir fideicomisos con los cuales subsidiar el precio del mercado local. Esto tiene un final totalmente abierto.

Aumento del valor internacional del petróleo y gas

El precio del petróleo superó los 100 dólares por primera vez en más de siete años. El barril de crudo Brent alcanzó 100,04 dólares tras el anuncio, que intensificó los temores de un conflicto a gran escala en el este de Europa. El petróleo WTI se cotizó a 95,54 dólares por barril. Esta fuerte alza del barril de petróleo, generara una clara complicación para nuestro país en términos del valor de la energía y de los combustibles. El acuerdo con el FMI estipula una sensible baja en los subsidios de la energía; en consecuencia, pensar en un aumento mayor al proyectado no sería ilógico. Si esto sucede, la presión sobre la inflación será inevitable.

Aumento del valor del oro

Tanto por cuestiones financieras como por factores geopolíticos, la demanda del metal se incrementó, permitiendo que el oro toque su valor más alto en nueve meses. El oro ha subido más de un 9% en lo que va de febrero, debido a que la crisis entre Rusia y Ucrania golpeaba al apetito por los activos de riesgo. El metal se encamina a su mejor desempeño mensual desde julio de 2020. Esto tiene un lado positivo que es el aumento de las reservas del BCRA que están en oro, pero tiene también un lado negativo y es que el aumento del precio internacional de oro, habrá de generar una presión en el valor del dólar a nivel internacional. En consecuencia, habrá otro factor externo importante que presionara sobre el valor del dólar en nuestro país.

En definitiva, el doble efecto será por un lado un aumento del precio de las commodities agrícolas de las cuales el país es exportador, esperando así un incremento en el ingreso de divisas. Por el otro, el alza de precios internacionales del petróleo y el gas generando una presión inflacionaria respecto a la energía y los alimentos. Existirá una mayor recaudación por exportaciones, producto de las retenciones y los impuestos, pero eso puede licuarse en un contexto de mayor presión inflacionaria.

Dado el borrador con el FMI que trascendió públicamente, habrá que estar atento a si este ingreso extra de divisas al país, pueda utilizarse en mejorar y motorizar la economía doméstica, o si deberán estar destinadas al pago de las obligaciones con el FMI o al fortalecimiento de las reservas del BCRA. Todo indica que un aumento en la recaudación no será destinada a mayor gasto, sino a incrementar pagos o reservas. Quizás frente a este nuevo escenario, se abra la posibilidad de una negociación sobre este punto.

ucrania rusia Télam

Nuestro país, previo al conflicto entre Rusia y Ucrania se encontraba en una situación sumamente delicada y compleja; debía cerrar un acuerdo con el FMI y bregar porque el mismo, tenga las menores consecuencias negativas en nuestra economía y permita en consecuencia, continuar con un crecimiento que se había dado después de una década de estancamiento. Con la aparición del conflicto entre las naciones europeas, la intervención de los Estados Unidos y la OTAN, la situación puede tornarse aún más compleja para nuestro país. Con este conflicto, se suman ahora variables muy complejas que no estarán bajo en control del país y que pueden modificar sensiblemente el desarrollo de lo planificado, trayendo como consecuencia mayores complicaciones a las ya existentes. Quizás se esté a tiempo de poder contemplar este nuevo escenario y el mismo admita generar una planificación que permita minimizar los efectos colaterales de este conflicto bélico, que a pesar de los miles de kilómetros de distancia que nos separa, puede dañarnos muy de cerca.