Argentina y México volvieron a reclamar una Cumbre de las Américas sin exclusiones

Cafiero y Ebrad en la conferencia de prensa que ofrecieron conjuntamente en el Distrito Fderal.

La Argentina y México volvieron a expresar una postura común ante la decisión de los Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la IX Cumbre de las Américas, e insistieron en reclamar que el cónclave a desarrollarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles se realice «sin exclusiones».

Así lo expresaron el canciller Santiago Cafiero y su par de México, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa conjunta realizada en el Distrito Federal, en la que volvieron a marcar el rechazo de ambos países a la determinación de Washington de dejar fuera del foro continental a esas naciones.

Con todo, Cafiero y Ebrard no dieron una respuesta cerrada sobre si los presidentes Alberto Fernández y su par mexicano Manuel López Obrador (AMLO) participarán o no del evento de Los Ángeles.

Durante la conferencia se contrapuso la actitud asumida por los Estados Unidos para esta cumbre con la realidad que muestra la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro que da un «testimonio muy valioso» al mundo en el que «sin exclusiones todos los países participan, son respetados y todas las voces son escuchadas» a pesar de su «diversidad», según indicó el canciller Cafiero.

«La posición de la Argentina es clara respecto a que todos los países de la región participen de la misma. Ejerciendo la Presidencia Pro Témpore de la Celac, nuestro país viene planteando la necesidad de que sea una Cumbre sin exclusiones y que todas las voces sean escuchadas», dijo el jefe de la diplomacia argentina, quien viajó a México encabezando una misión comercial.

A renglón seguido, Cafiero destacó el rol de la Celac como espacio de diálogo regional y su funcionamiento sin exclusiones más allá del signo político de los gobiernos que coyunturalmente esté al frente de los países que la componen.

«La Celac es un testimonio muy valioso que debería tenerse en cuenta porque es un foro donde todos los países participan, son respetados y todas las voces son escuchadas. No siempre hay consenso, pero de esa diversidad surge la fortaleza que hemos encontrado en todos estos años para continuar con un modelo de integración latinoamericano y caribeño a partir del respeto del otro», subrayó el canciller argentino.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, por su parte, sostuvo que no deberían aceptarse o promoverse exclusiones de ningún país de América Latina o del Caribe», postura que AMLO viene expresando en sucesivas conferencias de prensa.

«Consideramos que deben estar todos los países (en la cumbre), sería lo óptimo, eso es lo que se debería buscar», completó Ebrard, quien días atrás acompañó a López Obrador durante una reunión virtual con el el senador demócrata Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas.

Ebrard aseguró además que «sin temor a equivocarme puedo decir que con todas las y los cancilleres con los que he hablado todos dicen lo mismo (respecto a la necesidad de una cumbre sin exclusiones)» y arriesgó: «De hecho, creo que ése va a ser el tema de la cumbre».

En esa línea, el canciller mexicano sostuvo que una Cumbre de las Américas «sin exclusiones» es «el punto de partida para poder tener un diálogo» continental.

El año pasado la relación comercial con México creció más del 50%, los registros de este primer trimestre de 2022 nos dicen que las exportaciones argentinas aumentaron más de un 90% y las importaciones se expanden. Seguiremos trabajando en esa dirección, unidos, con @m_ebrard.

Con todo, y en línea con las declaraciones de López Obrador de esta mañana, Ebrard no dejó una definición sobre si AMLO asistirá finalmente o no a la reunión de los Ángeles.

«Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y días respecto a esas invitaciones. El Presidente de la República hoy a la mañana volvió a tocar el tema y ahora dependerá de lo que Estados Unidos resuelva hacer. Nuestra posición ya está claramente establecida», cerró Ebrard.

En su habitual conferencia de prensa matutina, AMLO confirmó que México ya recibió de parte de Washigton la invitación a la cumbre e indicó que mañana podría informar si finalmente va o no a la cita continental.

«Mañana es probable, no lo aseguró vamos a definir la situación sobre la cumbre (…) ayer me llegó la invitación», expresó el presidente, luego de que el gobierno de Joe Biden, confirmase que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a la cumbre.

El mandatario mexicano dijo que su administración está evaluando una «serie de factores» y que uno de los centrales para tomar la decisión de participar del encuentro será el que «inviten a todos».

Christopher Dodd se entrevista con el presidente Alberto Fernández

En tanto, el presidente Alberto Fernández recibirá en la Casa Rosada a Christopher Dodd, en quien Biden confió la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de los tres países más grandes de la región (Argentina, Brasil y México) a la cumbre de los Ángeles.

Dodd se entrevistó en las últimas horas también con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ya confirmó su presencia en la cumbre.

La reunión de Fernández con Dodd fue confirmada esta mañana en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno por la portavoz Gabriela Cerruti, quien reiteró que el Presidente busca que la Cumbre de las Américas sea «sin exclusiones» a países y estimó que, más cerca de la fecha de realización, Argentina confirmará si participa o no del encuentro.