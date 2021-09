Arias, diputado baleado en Corrientes, evoluciona favorablemente y aseguran que “no tenía problemas con nadie”

Arias.

El diputado correntino Miguel Arias, herido por el disparo de un arma de fuego en un acto político el jueves pasado, evoluciona bajo tratamiento médico en un hospital de la capital provincial, mientras su abogado descartó un móvil de índole personal pues, dijo, “no tenía problemas con nadie”.

La Dirección del Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, dio a conocer hoy un parte médico del legislador baleado y estableció que “transcurridos cinco días de su inicio, la evolución continúa dentro de las previsiones”.

Your browser does not support the video element.

Asimismo, precisó que Arias permanece “sin requerir nuevas conductas y bajo las mismas pautas de tratamiento y vigilancia”.

El diputado del Partido Justicialista se encuentra en terapia intensiva, adonde fue derivado el viernes de la semana pasada, luego de recibir un balazo de un arma calibre 22 durante el acto de cierre de la campaña electoral del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá.

Su abogado, Rodrigo Nenda, especificó que “hoy por hoy no hay personas identificadas” como posibles autoras del hecho pero dijo que “sí había dos sospechosos y eso se relacionaba con algunas pruebas testimoniales”.

“El diputado no tenía ningún tipo de inconvenientes con nadie; tampoco tenía cuestiones políticas, e incluso los sectores opositores han reconocido su estimación y respeto, es una persona de perfil bajo, muy querido y respetado”, dijo Nenda.

Remarcó que “no hay algo que haga presumir que el disparo era para él”, sostuvo en declaraciones a la FM Radio Sudamericana.





Noticias relacionadas