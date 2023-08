Armenia denunció un ataque de Azerbaiyán contra una misión civil de la UE

Armenia denunció este martes que el Ejército azerbaiyano abrió fuego contra una patrulla de la misión civil de la Unión Europea (UE) en la localidad de Verin Shorzha, cerca de la frontera, luego de que Rusia instara a Azerbaiyán a desbloquear la única ruta que comunica el territorio armenio con el enclave de Nagorno Karabaj, una región disputada entre estos dos países del Cáucaso.

«Alrededor de las 12.20 hora local (5.20 de Argentina), las unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán dispararon contra los observadores de la UE que patrullaban en las cercanías de Verin Shorzha y su vehículo», precisó el Ministerio de Defensa armenio, en un comunicado recogido por la agencia de noticias Armenpress y replicado por AFP.

La misión civil de la UE en Armenia confirmó en la red social X, antes conocida como Twitter, que hubo un «intercambio de disparos» en su «área de responsabilidad» y que nadie del equipo resultó herido.

🆕CORRECTING STATEMENT:

We confirm that #EUMA patrol has been present to the shooting incident in our area of responsibility.

❗️No #EUMA member was harmed.

— European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) August 15, 2023