Arnaud Montebourg, candidato de izquierda, se baja de la carrera presidencial

El exministro y figura de la izquierda francesa Arnaud Montebourg anunció este miércoles su retiro de la carrera presidencial en Francia para no «agregar desorden y confusión a un gran número de candidaturas» y adelantó que no apoyará a ninguno de los aspirantes a las elecciones del próximo abril.

«Creo inútil y desesperante el agregar desorden y confusión a un gran número de candidaturas y, en mi alma y conciencia, no deseo participar a la desvalorización de la democracia que necesitamos para construir el futuro», dijo Montebourg en un video publicado en su Twitter.

«Por eso llego el momento de decirles que tomé la decisión de retirarme de la carrera presidencial», sentenció.

Chers toutes et tous, j’ai souhaité m’exprimer ce jour – et moi seul – devant les Français qui ont soutenu et encouragé ma candidature déclarée à Clamecy le 4 septembre dernier. Bien sincèrement à vous. pic.twitter.com/I6bmgawTxA

— ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) January 19, 2022