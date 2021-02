Arranca el Consejo Económico y Social con metas para afianzar la cultura del trabajo y la productividad

Finalmente este viernes comenzará sesionar el Consejo Económico y Social que, presidido por Gustavo Beliz y con representación del mundo del trabajo y del empresariado y del campo académico, tendrá a su cargo el diseño de políticas de mediano plazo que podrían institucionalizarse, por caso, mediante proyectos legislativos.

En cada sesión, tal como anticipó Mundo Gremial, habrá 25 “miembros honoríficos que debatirán sobre las siguientes mesas temáticas: Educación y cultura del trabajo, Productividad e inclusión, Medioambiente y ecología, Cuidado de la comunidad- donde se incluirá la problemática de la pobreza- y Democracia innovadora, donde se tratará el uso de tecnologías digitales.

Desde diciembre pasado el enigmático secretario de Asuntos Estratégicos ha estado abocado al diseño de este órgano consultivo que funcionará en paralelo con las reuniones para alcanzar en 2021 un acuerdo de precios y salarios, que debutaron hace una semana en Casa Rosada.

La cita de este viernes será a las 11.30 en el CCK y, por tratarse de una presentación, se espera un discurso de cierre, a las 12.45, del presidente Alberto Fernández.

Por CGT, que el próximo martes después de varias semanas una reunión de consejo directivo, irían Héctor Daer y Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Jorge Solá, entre otros; por el Frente Sindical, Pablo Moyano, y por la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky y otros 5 delegados. Concurrían, además, dirigentes de la CTA Autónoma.

También podría haber representación de la UBA, su titular Alberto Barbieri ya se entrevistó con Beliz, y también de las organizaciones no gubernamentales.

Mañana no será el turno, con todo, de los dirigentes de los diferentes cultos que habían sido convocados por el ex ministro menemista y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, el pasado jueves 11 a Casa de Gobierno. Según se pudo averiguar, no serán parte de esta etapa “de lanzamiento” y serán invitados en otras instancias de “mesas de trabajo”.

Uno de los invitados a Casa Rosada hace una semana fue el pastor Jorge Gómez, responsable de comunicación institucional de las iglesias evangélicas agrupadas en ACIERA. “Beliz destacó la importancia los credos, en una mesa de carácter plural integrada por distintos sectores de la sociedad. Se nos invito a ser parte de esas temáticas, contamos con equipos técnicos y también podemos mostrar nuestros valores cristianos. Con todos los credos coincidimos en la necesidad de erradicar el odio y toda forma de agravio como un punto fundamental para el diálogo y el consenso”.

Por otra parte, el gabinete económico avanzó el miércoles en la convocatoria para la semana próxima a las mesas sectoriales para analizar las distintas cadenas de valor. “Vamos a comenzar con la reunión de la cadena de alimentos, tomando como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz, y vamos a convocar a toda la cadena de productores de alimentos en Argentina”, destacó el ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de los interlocutores con gremios y empresarios en la búsqueda de consensos para bajar las expectativas de inflación.

El funcionario agregó que en segundo turno tendrá lugar la “mesa de la construcción”, que según las estadísticas oficiales, transita el cuarto mes consecutivo de crecimiento del empleo. Más adelante serán convocados los representantes del sector de electrónicos y electrodomésticos.