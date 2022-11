Arranca la COP27 sobre el clima con la promesa de ser una cumbre de hechos, no palabras

Una nueva Conferencia de las Partes (COP27) sobre el cambio climático comenzará este domingo en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, Egipto, con el desafío de transformar en acción y en compromisos concretos las promesas de reducción de emisiones y de financiamiento de daños y pérdidas a los países en desarrollo.

La conferencia anterior, en Glasgow, Reino Unido, en 2021, no estuvo a la altura de las expectativas en ninguno de los aspectos principales.

Se esperaba un compromiso firme de los participantes para bajar a cero las emisiones de dióxido de carbono para 2050, una meta pensada para limitar el calentamiento global a entre 1,5º y 2º para fin de este siglo en relación a la era preindustrial, tal como se acordó en la icónica COP21 de París, en 2015.

Para ello era necesario reducir un 45% de las emisiones de aquí a 2030, con respecto a 2010.

Sin embargo, los acuerdos firmados conducen a un aumento de la temperatura promedio de entre 2,4º y 2,6º, según un informe de la ONU publicado hace dos semanas.

On 7-8 November during #COP27, the Sharm El Sheikh #Climate Implementation Summit will provide a platform of the highest level with a view of creating the much needed political momentum & unity around #climateaction at a difficult moment for the globe.#TogetherForImplementation pic.twitter.com/WEEkFBMw8e

— COP27 (@COP27P) November 5, 2022