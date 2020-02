Arrancan las primarias demócratas en EE UU: fíjese en estas cinco claves | Estados Unidos

Público en un acto de campaña de Elizabeth Warren, este sábado en Ames (Iowa). En vídeo, los periodistas Amanda Mars y Pablo Guimón analizan las claves de los caucus de Iowa. CHIP SOMODEVILLA (AFP) / VÍDEO: EPV/REUTERS

Los caucus (asambleas ciudadanas) que se celebran este lunes en Iowa son el pistoletazo de salida de las primarias para elegir al candidato presidencial para 2020. Un total de 11 demócratas pugnan por la nominación a liderar el partido en una carrera larga, que se prolongará durante meses, y está aún muy abierta. Tres aspirantes destacan a la cabeza, en el promedio nacional de las encuestas, con apoyos de doble dígito: Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Les siguen el multimillonario Mike Bloomberg (que no compite en la cita de Iowa), el joven Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar. La cuestión de fondo que elige el Partido Demócrata es si a la Casa Blanca se regresa girando a la izquierda o amarrando al centro, y el primer examen esta noche. Estas son las claves:

No importa quién gana, sino quién pierde

Iowa significa mucho y no significa nada. Estos primeros caucus, en un Estado de poco más de tres millones de habitantes, tienen escaso peso cuantitativo en la larga carrera de primarias, pero suponen la primera gran criba. Los aspirantes que saquen muy malos resultados —esto es, pocos delegados, que son las personas que más tarde votarán al candidato final en la convención nacional, de los 41 que están en juego— pierden donaciones, pueden verse obligados a suspender la campaña y sufren una erosión de su base de cara a la siguiente cita en otro Estado del país. Los ganadores, sin embargo, reciben un gran impulso mediático, aunque el triunfo no es concluyente: Trump no ganó en Iowa en 2016 y Hillary Clinton y Bernie Sanders quedaron prácticamente empatados.

Los duelos entre candidatos.

Los sondeos de los caucus de Iowa señalan como favorito a hacerse con la mayoría de delegados al veterano socialista Bernie Sanders, con el 24% de los apoyos, seguido del exvicepresidente con Barack Obama, Joe Biden (20%), que encarna la vertiente moderada. Biden sigue a la cabeza a nivel nacional, pero un resbalón importante en Iowa puede lastrarle en las siguientes citas. En el frente moderado compite Pete Buttigieg (16,4%) y en el izquierdista la senadora Elizabeth Warren (15,6%), que ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas.

El efecto ‘impeachment’.

Estos son unos caucus extraordinarios porque se celebran en medio de un juicio político al presidente de Estados Unidos, que tiene lugar en el Senado. Eso ha hecho saltar por los aires la agenda de campaña de cuatro de los aspirantes a la Casa Blanca que son senadores. Sanders, Warren Klobuchar y Michael Bennet llevan dos semanas semiencerrados en el Capitolio, ejerciendo su papel de jurado en sesiones maratonianas del impeachment mientras sus competidores siguen buscando el apoyo en Iowa. En un lugar, donde las elecciones se ganan con la política de proximidad, de pueblo en pueblo, puerta a puerta, respondiendo a las preguntas de los vecinos, el efecto del impeachment dará que hablar.

La importancia del voto latino.

Iowa es un Estado eminentemente blanco, poco representativo de la diversidad del país, con solo un 6% de población hispana. La tendencia, sin embargo, apunta a un peso cada vez mayor de esta comunidad, que se ha duplicado en las dos últimas décadas.

En la precampaña, Sanders se ha apoyado en la famosa congresista Alexandria Ocasio-Cortez; y Warren, en Julian Castro, exsecretario de Vivienda de la Administración de Obama y exalcalde de San Antonio. Los demócratas saben que se juegan mucho con los votantes hispanos. En las legislativas de 2018, en las que lograron la mayor victoria en más de 40 años, su tasa de participación subió 13 puntos porcentuales, del 27% al 40%, según datos de Pew Research. En Iowa, se espera superar los 200.000.

Por primera vez, puede haber dos ganadores.

El ganador de los caucus de Iowa se elige mediante un sistema proporcional entre el número de votos y delegados obtenidos tras la votación. Hasta ahora, el único resultado que se daba a conocer era el final, el del total de delegados, pero por primera vez, este lunes se hará público también el número absoluto de votos populares. Esto no cambiará nada a efectos prácticos, pero sí servirá para que el que obtenga más delegados se arrogue una victoria mediática en caso de que el resultado del vencedor final difiera del que más apoyos individuales ha conseguido en términos absolutos, y no proporcional.