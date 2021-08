Arrancó el Electrofest, con descuentos de hasta el 40% y 18 cuotas en tecnología y electrodomésticos – Télam

Se trata de la sexta edicin del evento de compra de tecnologa y electrodomsticos.

Este lunes comenz una nueva edicin de Electrofest, el evento para la compra de artculos de tecnologa y electrodomsticos con descuentos de hasta el 40% y planes de pago de hasta 18 cuotas sin inters que organizan las principales cadenas de retail de la Argentina.

Se trata de la sexta edicin del evento, que se extender hasta el mircoles 1 de septiembrey al que podr accederse tanto de forma presencial como online o telefnica a una amplia variedad de productos que pueden consultarse en www.electrofest.com.ar.

Hay ofertas en categoras como LED TV, telefona celular, aires acondicionados, computadoras y electrodomsticos, entre otros.

Surgido en 2019 como propuesta conjunta de las principales cadenas de venta de electrodomsticos del pas, en esta edicin tendr como empresas participantes a Cetrogar, Frvega, Musimundo, Megatone, Naldo y Pardo.

“Esta nueva edicin del evento nos encuentra ms preparados y con muchas ofertas disponibles. Es un evento para aprovechar tanto en sucursales como en nuestra web y encontrar ofertas en las principales categoras”, afirm Juan Manuel Almeida, gerente de Marketing de Cetrogar.

“Tenemos una propuesta imperdible con descuentos agresivos y cuotas sin inters en las principales marcas de tecnologa y electrodomsticos, con la posibilidad de comprar desde cualquiera de nuestras sucursales o desde Fravega.com, con entrega inmediata en nuestro pick up, entrega a domicilio en 48hs y amplia variedad de productos”, expres Juan Martn Romero, director ejecutivo de Negocios & Tecnologa de Frvega.

La primera edicin del Electrofest registr un aumento de hasta 120% en las ventas,

Las ediciones anteriores

La primera edicin del 2021 tuvo lugar en marzo de este ao y registr aumentos de hasta 120% en las ventas, con un marcado crecimiento de las operaciones por el canal de e-commerce.

En esta edicin del ao se sumarn las empresas Casa del Audio, Coppel y Hendel.

La facturacin por la venta de productos electrnicos durante el primer trimestre de 2021 fue de $ 59.247,1 millones, lo que representa un aumento del 97,4% respecto del mismo perodo de 2020, segn la ltima encuesta de “Comercios de electrodomsticos y artculos para el hogar” del Indec.

Los artculos que tuvieron mayor volumen de ventas fueron “Telfonos celulares”, con 525.094 unidades (+39,3%); “Pequeos electrodomsticos”, con 492.289 unidades (+7,6%); “Televisores”, con 246.532 unidades (+3,6%); “Ventiladores”, con 226.091 unidades (-16,4%); “Equipos de aire acondicionado”, con 148.960 unidades; y “Heladeras con y sin freezer”, con 116.951 unidades (-7,3%).

Por detrs le siguieron “Lavarropas”, con 95.387 unidades (+18,6%); “Impresoras y scanners”, con 80.428 unidades (+31,1%); “Calefones y termotanques”, con 78.471 unidades (+19,4%); y “Computadoras (PC, notebook, all in one, etc)”, con 71.303 unidades (+57,6%).