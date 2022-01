Arrancó el nuevo Precios Cuidados y habrá controles para garantizar su cumplimiento

«Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para lo que decían los medios hegemónicos: en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, ni estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos», afirmó.

Anoche, el Gobierno nacional oficializó la lista que incluye 1.321 productos que integran el programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente.

El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual con revisión trimestral. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril.

La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.

Feletti anunció que pronto se comunicará formalmente la lista a los supermercados y grandes mayoristas para la puesta en marcha del programa y confió que «va a tener éxito».

«Me siento realmente satisfecho con esta canasta, es compatible con el consumo del argentino medio que es lo que se buscaba», señaló.

En este contexto, adelantó que el fin de semana próximo comenzarán con los relevamientos que hace la Secretaría todos los viernes y advirtió que «en ese punto vamos a ser muy duros en el cumplimiento» del nuevo programa.

«Creo que se va a cumplir pero tampoco queremos que haya distorsiones de precios en las cadenas comercializadoras, porque nosotros trabajamos para asegurar un precio contenido, no para que el margen termine quedándoselo una comercializadora. En eso vamos a ser muy enérgicos», remarcó.

Dijo que el programa será «más fácil en las grandes cadenas de supermercados,» y anticipó que la semana que viene van a convocar «a los autoservicios de hasta tres bocas y más de tres bocas», con el objetivo de establecer «un margen diferencial por tamaño de comercio».

En diálogo con Télam, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, dijo que «estamos a la espera de que se nos convoque para conocer cómo sigue nuestro trabajo dentro del programa, somos 26 mil comercios en la provincia de Buenos Aires y más de 70 mil en el país».

Señaló que «el hipermercado representa 30% de la comercialización de alimentos en nuestro país el otro 70% está repartido en nuestro sector y mayoristas» por lo que sostuvo que «hay mucha voluntad» para acordar la implementación del programa.

Acerca del margen de rentabilidad que necesitan los comercios de cercanía, sostuvo que «el costo operativo de nuestros negocios es de 17% cuando hablamos de energía eléctrica, alquileres y empleados, entonces nosotros planteamos (el margen necesario) es 22%».

Dijo que el aumento trimestral de 6% en los precios que se acordó en el programa «es lógico, de esa forma las empresas tienen oxígeno» porque cuando «una mercadería se sostiene en un mismo valor por seis meses, terminamos en que las empresas retacean el producto o le cambian el packaging».

Esta mañana, Feletti afirmó que «en términos macroeconómicos la canasta tiene que obrar como un ancla inflacionaria, como un amortiguador de la suba de precios».

De cara al corto plazo, señaló que resta «el armado del fideicomiso de trigo, maíz y ver cómo implementamos estos siete cortes (de carne vacuna parrillera) que no se pueden exportar para que se comercialice del modo más masivo posible, como ocurrió en las fiestas con los cinco cortes que estaban protegidos».

«Si logramos consolidar una canasta de frescos y una canasta de góndola, una canasta regulada de alimentos diversa, ahí yo me sentiría muy contento con la gestión porque podríamos cumplir el objetivo estructural que es nivelar ingresos con consumo de canasta alimentaria, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso en el ingreso popular y esté ordenada, sea previsible, esa es la gran apuesta de ese proceso», concluyó el secretario.