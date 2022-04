Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa

Luego de una movilizaciones de varias horas, que incluyó el arribo de ruralistas con tractores, puntualizaron: «No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima».

«Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones. padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor», subrayaron.

En ese marco, los ruralistas precisaron: «La receta del socialismo (y su muleto el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado».

«Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables», alertaron.

Quiénes lo realizan y qué reclaman

Se trata de los denominados productores autoconvocados, que en la práctica no están nucleados en ninguna de las entidades rurales. En la vereda de enfrente los representantes de las entidades del campo CRA, FAA y Coninagro detallaron expresamente que no se sumarán al reclamo e incluso no convocarán a sus bases.

TRACTORAZO El denominado ‘tractorazo’ fue convocado por productores de distintos puntos del país. Ignacio Petunchi / Ámbito

Mientras tanto, desde la Sociedad Rural Argentina expresaron que si bien no son parte de la organización, su cúpula se hará presente en la movilización hacia Plaza de Mayo.

Las proclamas que lleva este grupo que se hace llamar “independiente” son de lo más variadas. Por ejemplo, una organización denominada Campo más Cuidad reclaman por cuestiones no solo ligadas al campo o lo impositivo sino también por la suba de precios, la inseguridad o directamente contra funcionarios del oficialismo.

Los convocantes, además de Campo más Cuidad y figuras de la oposición, son otras organizaciones que tienen fuerte presencia en las redes sociales como la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados y Chacareros unidos, entre otros. Lo cierto es que ninguno de estos grupos tiene personería jurídica.

Cómo se desarrolla el tractorazo

Desde las 12, los autoconvocados se trasladan en tractores desde Avenida del Libertador y Udaondo hacia Plaza de Mayo. El acto frente a la Casa Rosada sucede desde las 15.

TRACTORAZO Dirigentes opositores en el tractorazo. Ignacio Petunchi / Ámbito

Los puntos de encuentro de vehículos particulares fueron en el cruce de la rutas nacionales 8 y 9 con la 193. De ahí y por Panamericana, partieron hacia Udaondo y Avenida del Libertador donde, en caravana, se juntaron con los tractores para marchar hasta Plaza de Mayo.