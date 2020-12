ARTE ARGENTINO EN HOUSTON. | 7 miradas

La pintura argentina no repercute en Estados Unidos ni en los mercados asiáticos. No porque le falte calidad sino singularidad. Por lo general no alcanza el tipismo que se espera de América Latina, sea Cuba o Brasil. No es justo y así lo experimentaron artistas de prestigio que confiaron en una improbable lluvia de dólares. De a poco la pintura argentina discreta y refinada va ocupando su lugarcito. Y es justo que así sea

El Museo de Bellas Artes de Houston, al ingresar en la sala que aloja La ciudad hidroespacial (1946-1972), de Gyula Kosice. Su recorrida por el flamante edificio dedicado en su apertura inaugural, el sábado próximo, contempló una parada en aquel visionario proyecto urbano durante la presentación a la prensa global.

Es un espacio de 22.000 metros cuadrados diseñado por Steven Holl presentó su colección internacional de arte moderno y contemporáneo, que incluye obras de artistas argentinos: Lucio Fontana, Xul Solar, Antonio Berni y Guillermo Kuitca, entre muchos otros. Este museo no se quedó corto: están presentes obras de Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. Fue el prestigioso Centro Internacional de las Artes de América (ICAA), el que creó una “colección canónica de arte de Sudamérica”.

Durante estas dos décadas la entidad consolidó el vínculo con el grupo Mondongo, (Juliana Laffitte y Manuel Mendanha). Del grupo se exhibe Políptico de Buenos Aires, un retablo de doble faz inspirado en la Villa 31.El museo adquirió “La ciudad hidroespacial de Kosice”.

Las nuevas salas conceden también un amplio espacio a la instalación de colchones con mapas pintados por Kuitca.

Las salas que abarcan intervenciones de sitio específico realizadas por grandes artistas contemporáneos, como el chino Ai Weiwei, el ghanés El Anatsui, el danés Olafur Eliasson y el venezolano Cruz-diez. Representan apenas la introducción al conjunto de pinturas, esculturas, fotografías, grabados, dibujos, artesanías, videos y piezas de arte decorativo repartidos en tres pisos.

El edificio se suma a otros dos: uno diseñado en la década de 1920 por William Ward Watkin, con extensiones realizadas más tarde por Ludwig Mies van der Rohe, y el de Rafael Moneo, inaugurado justo para el nuevo siglo, en el año 2000. Los tres están unidos por un jardín de esculturas diseñado por Isamu Noguchi en 1986.

Una de las motivaciones de hacer este nuevo edificio fue el crecimiento de Houston y de su población latina y asiática. El director del Museo quiso reflejar la visión global de Houston”.