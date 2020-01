ARTE: LO QUE VENDRÁ | 7miradas

Entre otras cosas, el calendario 2020 recordará las artes visuales que han hecho de la Argentina un yacimiento de belleza. Quiquela Martin, Mildred Burton, León Ferrari, Antonio Seguí, Miguel Ocampo, Sara Grilo, Curatella Manes, la española-mexicana Remedios Varo etc, etc, etc. Es bueno recurrir a la luz de sus talentos en tiempos sombríos.

El Museo Nacional de Bellas Artes presentará entre abril y junio la exposición antológica de León Ferrari –ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007– a cien años de su nacimiento. Raquel Forner y su extenso Ciclo Espacial 1960-1987 llegarán a esas salas en noviembre, con curaduría de Marcelo Pacheco.

Varias artistas poblarán las salas del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Ya, en febrero, llega la obra de la gran pintora Mildred Burton. La siguen un rosario de talentos.

También se exhibirá la mexicana Remedios Varo, piedra basal del surrealismo latinoamericano, desde el 5 de marzo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Hay mucho más. Por ejemplo un homenaje necesario a la galería Bonino que facilitó allá por los 60, la obra de muchos artistas en Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York. Y la exhibición de Quinquela Martin durante agosto, en el museo que lleva su nombre.

Es un buen principio de década: mira el futuro apoyado en la memoria del talento y la belleza. La Argentina no solo es aquello que nos amarga y preocupa.