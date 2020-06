Ascarate pide habilitar vuelos comerciales entre destinos libres de coronavirus – NCN

La diputada nacional de Juntos por el Cambio-Tucumán Lidia Ascárate presentó un proyecto solicitando al Gobierno Nacional el adelanto de la apertura gradual dispuesta para los vuelos comerciales únicamente entre destinos nacionales sin circulación comunitaria de COVID-19 y bajo estrictos protocolos, en vuelo y tierra, cumpliendo con todas las normas sanitarias vigentes y necesarias para evitar la propagación del virus.

En este sentido, la diputada aclaró que este proyecto no solicita puntualmente la apertura de los vuelos que conectan Tucumán con la Ciudad de Buenos Aires, ni pretende el transporte de personas para fines que no estén contemplados en el decreto de Aislamiento Preventivo y Obligatorio. La medida es general para vuelos dentro de toda la Argentina, pero únicamente para vuelos entre ciudades en donde no haya circulación comunitaria del virus, tal cual lo comunica oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación.

La apertura gradual de vuelos no debe ser únicamente asociada al transporte de pasajeros sino que abarca también el transporte de bienes, mercadería, e insumos esenciales tales como medicamentos, insumos sanitarios, insumos médicos, entre otros.

«La crisis en el sector aerocomerical es generalizada y desde el Estado tenemos que dar soluciones y garantías de cumplimiento de las reglas de juego para la viabilidad de las operaciones», sostuvo la diputada. En nuestro país Aerolíneas Argentinas ya suspendió el pasado mes a más de 4.000 empleados, Latam acaba de anunciar el cierre de su filial argentina dejando a más de 1.750 trabajadores sin empleo, y también, por un pedido de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para cerrar definitivamente el aeropuerto de El Palomar, hay más de 1.000 empleos directos y 9.000 puestos indirectos que corren peligro de desaparecer.

Proyecto de ley completo y sus firmantes:

HABILITACIÓN DE VUELOS