Asesinan a una joven en Olavarría: era hija de una víctima de femicidio

View this post on Instagram

Hoy fue uno de los días más tristes de nuestras vidas, cerca del mediodía nos enterábamos que nos habían quitado a Valentina para siempre. La mató su pareja, el femicida Diego Alejandro Pais. Valentina Gallina era una de las hijas de Valeria Cazola, quien fue asesinada por su pareja en el 2008 . Hace aproximadamente un año, después de mucho esfuerzo, conseguimos transformar el dolor en lucha y emprendimos un camino diario para poder cambiar esta triste sociedad machista que se lleva a nuestras pibas día a día. En Casa Popular Valeria contenemos y acompañamos a todas las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sufren violencia de género, transitan por nuestra casa muchas compañeras y con tristeza vemos a diario la violencia sistemática que se ejerce hacia nosotras. Después de un año de crecimiento donde conseguimos gracias al trabajo comunitario y el fortalecimiento de redes, cambiar la realidad de diferentes mujeres, la vida nos da este golpe tan doloroso que nuevamente nos hace caer . A pesar del profundo dolor que sentimos, nuestra lucha no termina, Valeria, Valentina y todas nuestras hermanas asesinadas nos dan la fuerza para seguir adelante, porque queremos frenar inmediatamente este genocidio a cuentagotas, porque no podemos permitir que nos sigan matando, porque necesitamos justicia y la necesitamos YA. Llamamos a toda la comunidad a marchar este lunes 6 de enero a las 18:00 hs en la Plaza Central para pedir por el ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE MABEL NIEVES OLGUÍN y gritar bien fuerte JUSTICIA POR VALENTINA GALLINA