Asesor de Milei advirtió que «la bomba económica le puede explotar» a Massa «antes del 10 de diciembre»

El asesor de Javier Milei y futuro ministro del Interior en un hipotético gobierno de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, compartió opiniones similares a las de Patricia Bullrich en relación a la posibilidad de una crisis económica antes del balotaje.

El ex titular del BID, en diálogo con Radio Milenium, predijo que podría producirse una «bomba económica» que afecte al Ministro de Economía, Sergio Massa, antes de la fecha del 10 de diciembre y que el candidato de Unión por la Patria “está gobernando la Argentina desde hace 15 meses”.

«Ojalá no explote nunca (la bomba). No digo que explote, digo que (a Massa) se le escapan variables de la economía que generan más distorsión«, quiso corregir el ex diputado nacional menemista.

Para justificar su predicción expresó: “Han pasado cosas estos días. Por ejemplo, lo que pasó esta semana con el combustible y lo que sigue pasando todavía en el interior con el combustible. Preguntale a los productores agropecuarios qué piensan sobre esto. No tiene gasoil para trabajar. Es un momento particular”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un colapso antes del cambio de gobierno, el asesor del líder de La Libertad Avanza expresó ciertas preocupaciones.

Comentó: “Massa es una persona que está luchando por el poder desesperadamente. Sabe que está en una situación difícil y está haciendo todo lo posible, no le importa lo que pase después, ya verá cómo lo soluciona” tras cuestionar el nuevo «plan platita» del ministro de Economía que a su entender está «incrementando el déficit» y «va a significar inflación futura».

Francos quien ha expresado anteriormente que «la inteligencia de Javier Milei es comparable con la de Domingo Cavallo», dijo respecto de las herramientas que Massa podría utilizar para desactivar aquella “bomba” “que lo resolverá (por Massa) diciendo todo lo contrario a lo que dijo. O lo va a solucionar generando más emisión y más inflación que es lo más probable que haga”.

De acuerdo a su evaluación, si Massa decide incrementar la emisión monetaria, la situación resultará «en un desastre total«, pero «si hace ajuste, va a tener un problema con su propia fuerza«.

Francos reconoció que La Libertad Avanza cometió «errores» durante la campaña, como lo fue la propuesta de venta de órganos, de la cual Milei intentó distanciarse. No obstante, esta semana, la diputada electa del sector liberal de derecha, Diana Mondino, volvió a generar controversia al respaldar la idea de establecer un «mercado libre de órganos».

«Ese tema surgió a partir de una cuestión filosófica sobre el liberalismo y el mercado. El tema no lo introdujo Milei en la conversación, si no que se lo plantearon», aclaró el ex funcionario del BID sobre dicho asunto, y opinó que “es inconducente”. Y en ese sentido, acusó a Massa de aprovecharse del tema y usarlo para su supuesta “campaña del miedo” contra La Libertad Avanza.

Quién es Guillermo Francos

Guillermo Francos (73 años) es un abogado egresado de la Universidad del Salvador que tuvo su primera experiencia en la gestión pública durante la dictadura de Roberto Levingston, en 1970: se desempeñaba como secretario privado del Ministerio de Justicia. Continuó en ese organismo hasta el golpe de estado de marzo de 1976, momento en que pasó a cumplir un cargo como Director del Instituto Nacional de Crédito Educativo.

En el retorno democrático, tomó protagonismo político dentro del Partido Federal, que llegó a presidir en 1988. Eso le valió ser electo como concejal de la ciudad de Buenos Aires hasta 1993. En las elecciones 1995 formó parte de la boleta presidencial de Carlos Menem como candidato a senador, pero no fue electo. Posteriormente, obtuvo un cargo como diputado nacional, rol que ejerció entre 1997 y 2000.

Luego de compartir espacio de trabajo con Javier Milei en Aeropuertos Argentina 2000, en el 2007 volvió a acercarse al peronismo siendo designado como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires por el gobernador Daniel Scioli, cargo que ocupó hasta 2011.

Regresó a la actividad privada y en el 2019 fue convocado por Alberto Fernández para ocupar el rol de delegado como representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Guillermo Francos recordó en una entrevista con Luis Novaresio en LN+ que desde antes de que Milei asumiera como diputado nacional, en 2021, comenzaron a hablar de la posibilidad de que el libertario llegue a la presidencia y dijo: “Soy el que lo impulsó a expresar públicamente sus ideas sobre la libertad, sobre los problemas que tenía la Argentina. No me siento el padre de la criatura, pero le di un gran impulso”, aclaró.

