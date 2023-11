así es el formulario para que la gente informe de sus avistamientos

Ya no son ovnis; ahora son FANI, Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP, en inglés). El término es más amplio porque se refiere a los objetos detectados en el aire, el mar o el espacio y que son de difícil explicación. Son eso, anómalos (irregular o extraño, según el diccionario de la RAE). En Estados Unidos no sólo ha cambiado el nombre para referirse a esas «cosas raras del cielo» sino que también ha cambiado la mirada al fenómeno.

Este año la NASA decidió tomarse en serio eso que antes llamábamos fenómeno OVNI. En septiembre publicó el informe de un grupo independiente de expertos y científicos que en 2022 se propuso crear una hoja de ruta para ayudar en la investigación de los FANI. Siguiendo esa hoja de ruta, la NASA anunció su propósito de estudiar estos episodios en profundidad, examinando los datos para determinar si estos misteriosos fenómenos pueden estudiarse científicamente y cómo hacerlo.

En septiembre, el administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció que a partir de ahora iban a estar abiertos a nueva información y tratarla con método científico. Para ello, para que cualquiera pudiera contarles que había visto un cuerpo extraño moviéndose en el cielo y que no era ni un pájaro ni un avión, ni siquiera Superman, para ello anunciaban incluso una aplicación para móviles.

Pero el Pentágono, que también ha decidido tomarse en serio los expendientes X, se les ha adelantado. Acaban de poner en marcha una herramienta de notificación vía internet de los FANI. Es la consecuencia más evidente del trabajo de la nueva oficina sobre fenómenos aéreos no identificados. Es la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) y su creación se anunció en noviembre de 2021.

Sólo información de primera mano

Ahora, además de albergar fotos y vídeos de posibles casos, esta web del Departamento de Defensa ofrece a quienes afirmen tener «conocimiento de primera mano de un programa/actividad del Gobierno de EE UU relacionado con los FANI» la posibilidad de hacerles llegar su «información».

Si un piloto está volando por ahí, y ve algo en su espacio aéreo y necesita informar de ello, eso va a través de los canales operativos»

«Me gustaría aprovechar para animar encarecidamente a cualquier empleado actual o anterior del gobierno de EE UU, militar o civil, o contratistas que crean que tienen conocimiento de primera mano de un programa o actividad UAP del gobierno a que se presenten utilizando este nuevo mecanismo seguro de información«, dijo esta semana a la prensa el director de la oficina, Sean Kirkpatrick (aquí su comparecencia íntegra).

«Este mecanismo de información es para las personas que creen que tienen conocimiento de primera mano de programas clandestinos que el gobierno haya estado ocultando«, explicó. Kirkpatrick puso un ejemplo: «[Si un] piloto está volando por ahí, y ve algo en su espacio aéreo y necesita informar de ello, eso va a través de los canales operativos». O sea, la AARO no quiere información de segunda mano.

Pero tampoco quiere que el asunto se les vaya de las manos. En el formulario, la segunda pregunta es «¿qué NO debo denunciar?» Y la respuesta de esta oficina del Pentágono dice: «NO envíe información que pueda ser clasificada como clasificada o información no clasificada que no pueda hacerse pública (por ejemplo, sujeta a normas de control de las exportaciones). Si no está seguro de si la información que posee es clasificada no la envíe».

Siguiente paso, que informe el público

El formulario seguro se publicó la semana pasada en la web de la AARO, pero de momento nace algo limitado. Sólo pueden utilizarlo los empleados, miembros de las fuerzas armadas y contratistas actuales o antiguos del gobierno norteamericano.

Estamos mirando métodos para que el público pueda hacerlo en la próxima tercera fase del mecanismo seguro de información»

No obstante, Kirkpatrick aseguró entender que el público quiera informar a su oficina de avistamientos. De hecho, desde el Departamento de Defensa se comenta que pronto se ofrecerá al público la posibilidad de enviar sus propios informes. «Estamos mirando métodos para que el público pueda hacerlo en la próxima tercera fase del mecanismo seguro de información», dijo el director de la AARO.

En el formulario se aclara que no debe incluirse información sensible o clasificada, porque, según Kirkpatrick, está pensado como «punto de contacto inicial». Cualquier información que se envíe «se protegerá como personal y confidencial» y se compartirá con su personal «sólo con el fin de contactar con personas para entrevistas», afirmó.