Así es el Javelin, el misil antitanque que Estados Unidos envía a Ucrania para luchar contra Putin

Desde el comienzo de la guerra, muchos han sido los países que han dado el paso de apoyar no solo económicamente sino militarmente a Ucrania, armando al ejército de Zelenski contra la invasión rusa que dio comienzo el pasado 24 de febrero. Uno de los más implicados en este aspecto ha sido Estados Unidos, que desde hace meses envía todo tipo de armamento al país eslavo. Uno de los más relevantes está siendo el misil antitanque Javelin, del que EE UU ha enviado ya más de 5.500 unidades.

El uso de los Javelin no es nuevo en este conflicto, de hecho el Ejército estadounidense ya los ha usado en guerras como la de Iraq, Afganistán o Siria. No obstante, la inversión de Washington en la guerra en Ucrania ha sido extensa, enviando un tercio del arsenal estadounidense de estos misiles, algo que económicamente no es un desembolso menor, al costar cerca de 200.000 dólares la producción de cada unidad.

Características del misil Javelin. Carlos Gámez

Las características de estos misiles los hacen muy funcionales para un conflicto como el ucraniano. El peso de la unidad de lanzamiento no supera los 6,5 kilogramos y su mira telescópica con visión diurna y nocturna permite su uso en cualquier momento. De los tipos de ataque con los que cuenta, puede alcanzar por arriba hasta unos 150 metros de altura y si se hace de forma directa en torno a los 60 metros de altura.

Una vez sale el misil de la unidad de lanzamiento, el proyectil cuenta con dos motores, uno que lo impulsa y otro que enciende cuando ya está lejos del operador que lanza el misil para no herirlo. Además, al dispararse despliega unas alas que le dan mayor estabilidad en el aire.

El alcance de los Javelin puede superar los dos kilómetros de distancia y se puede dirigir no únicamente contra carros de combate, sino que también puede ser lanzado contra aviones o helicópteros que vuelen a baja altura.