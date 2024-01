Así es el ‘Plan de las 4 esquinas’ que Israel propone en Gaza para el día después de la guerra en la Franja

No es la primera vez que Israel usa la fuerza para entrar en la Franja de Gaza. Ya lo hizo en 2009 y 2014, pero en ambos casos optó por no permanecer en ese territorio. Pero ahora los planes de Tel Aviv podrían ser otros. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que «Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil».

Pero algunos de sus ministros no piensan lo mismo. En el gabinete están representados los partidos ultraortodoxos, convencidos de que no hay nada censurable en el crecimiento de Israel a costa de los palestinos y sus territorios porque ellos son «el pueblo elegido». Así, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, han pedido que los palestinos de Gaza sean desalojados, para recuperar Gaza y reasentar allí a los colonos israelíes evacuados en 2005.

Frente a esta propuesta radical, el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha sugerido otro plan para un futuro gobierno de la Franja de Gaza una vez termine la guerra iniciada el 7 de octubre. Gallant habla de un «cuadrado civil de cuatro esquinas», que incluiría a Israel, los palestinos, una fuerza operativa multinacional y Egipto.

Israel mantendría el control militar

Aunque la propuesta pasa por ser más moderada, se trataría de un dominio palestino del territorio pero limitado y, obviamente, sin Hamás. Tan limitado como que Israel conservaría el control general de la seguridad de Gaza.

Según el plan del ministro de Defensa, Israel «proporcionará información para guiar las operaciones civiles» y también llevaría a cabo la inspección de las mercancías que entren en la Franja para garantizar que no se introducen armas de contrabando en el enclave.

¿Los mecanismos administrativos existentes?

Además, una entidad palestina encargada de gobernar Gaza usaría los mecanismos administrativos existentes para ayudar a restablecer la normalidad en la Franja. La propuesta de Gayant incluye una fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos en colaboración con los aliados europeos y árabes de Israel, que asumiría la responsabilidad de la reconstrucción de Gaza una vez finalizara la ofensiva militar israelí.

Los organismos palestinos estarán a cargo, con la condición de que no haya acciones hostiles contra el Estado de Israel»

«Los residentes de Gaza son palestinos, por lo tanto los organismos palestinos estarán a cargo, con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel», afirma el ministro de Defensa a la hora de explicar su plan.

Una Autoridad Nacional Palestina «reformada»

Lo que Gallant parece olvidar es que esos aliados a los que se refiere han dejado claro en repetidas ocasiones que su apoyo a la reconstrucción de Gaza está condicionado a que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) sea el órgano de gobierno que reúna la Franja con Cisjordania. Eso y que el proceso forme parte de una iniciativa más amplia encaminada a una eventual solución de dos Estados. Lo cierto es que el ministro evita expresamente mencionar en su plan al organismo dirigido por Mahmud Abás.

Funcionarios estadounidenses e israelíes han declarado a The Times of Israel que los asesores de Netanyahu han expresado en privado su apoyo a una ANP «reformada», que acabe gobernando Gaza. Según este medio, el propio primer ministro no ha hablado públicamente de esta idea por temor a enemistarse con los ministros de extrema derecha. Eufemismos: donde Gallant habla de «mecanismos administrativos existentes», Netanyahu dice «administración civil».

La solución de dos Estados ni se menciona

Y si ni el plan de las cuatro esquinas ni el primer ministro se refieren a la ANP, menos aún a la solución de dos Estados, esa que defiende buena parte de la comunidad internacional (hasta el Rey de España, Felipe VI). «Gallant no especificó cómo piensa Israel reclutar aliados en el extranjero que le ayuden a reconstruir la Franja sin dar pasos hacia la creación de un Estado palestino», señala el periódico israelí.

La cuarta esquina del plan sería Egipto, que seguiría siendo un actor importante, dado que limita con Gaza, según este ministro del gabinete de Netanyahu. «Mantenemos un diálogo permanente con nuestros socios egipcios sobre soluciones provisionales y a largo plazo», afirma.