Así es la Legión Libertad de Rusia, el grupo de paramilitares ruso contrario a Putin que reivindica la incursión en Bélgorod

«La Legión y la RVC liberaron completamente Kozinka, en Belgorod. Las unidades de avanzada han entrado en Graivoron. Hacia adelante. ¡Rusia será libre!». Así anunciaba el grupo de milicianos de la Legión Libertad de Rusia en su cuenta oficial de Twitter haber llevado a cabo acciones contra la región rusa de Belgorod. El grupo de disidentes rusos contrarios a Vladimir Putin, junto con los denominados como Cuerpo de Voluntarios Rusos, aseguraban en sus canales oficiales de Telegram que estaban llevando a cabo diversos ataques en Belgorod y Briansk.

«¡Habitantes de las regiones fronterizas! Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo: no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no tocamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines. ¡La libertad está cerca!», detallaba la Legión Libertad de Rusia.

«Estamos luchando en cooperación con Ucrania»

Por su parte, el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha denunciado este lunes el ingreso en la región rusa de un «grupo de sabotaje» ucraniano y ha activado un operativo antiterrorista. Desde Ucrania se desvinculan de estos ataques y aseguran que las operaciones han sido llevadas a cabo por grupos de milicianos rusos. Pero, ¿qué es la Legión Libertad de Rusia? ¿Quiénes conforman este grupo?

«Somos una unidad de rusos, que está oficialmente reconocida por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estamos luchando en plena cooperación con las Fuerzas Armadas de Ucrania y bajo la dirección del mando ucraniano. La Legión consiste en el Ala de Combate que, con las armas en la mano, lucha junto con el ejército ucraniano y el Movimiento de Todos los Pueblos: estas son personas en el territorio de Rusia y en todo el mundo, unidas por los valores de la Libertad», destacan en la web oficial del grupo.

The Legion and the RVC completely liberated n/a Kozinka, Belgorod Oblast. Forward units have entered Graivoron. Moving on. Russia will be free! — «Liberty of Russia» Legion (@legion_svoboda) May 22, 2023

Este grupo surgió en la primavera de 2022 por «el deseo de los propios rusos de luchar contra la banda armada de Putin en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania». Desde su formación y hasta finales de verano, el grupo paramilitar lucho en pequeños grupos de batalla, pero en agosto «se formaron todos los asuntos legales, así como los componentes de seguridad y comenzó el registro masivo de rusos dispuestos».

¿Cuándo se fundó? ¿Cómo actúan?

El representante político de la Legión de la Libertad de Rusia, Illia Ponomarev, explica a 20minutos que este grupo se fundó al comienzo de la invasión en Ucrania por tres vías. Por un lado, con voluntarios y prisioneros de guerra que formaban parte del ejército ruso que acabaron uniéndose al bando de Ucrania. Por otro lado, un tercio de los miembros del grupo son rusos que residían en territorio ucraniano y, finalmente, el resto son políticos críticos con el régimen de Vladimir Putin.

«Contrariamente a la agenda del Kremlin, nuestro enemigo no es Ucrania. Nuestro enemigo son los ladrones, asesinos y criminales de guerra en el poder en Rusia, quienes desencadenaron una guerra brutal en beneficio propio», añaden en su web oficial.

El objetivo final es llegar hasta el Kremlin. «Somos conscientes de que Rusia bajo Putin es un estado que lo ha perdido todo: desde el presupuesto en el tesoro hasta la libertad de expresión. Pero todavía hay gente que quiere detener los asesinatos y las represiones contra los rusos comunes, detener la tortura del FSB, silenciar a los propagandistas pro-Kremlin y devolver la verdad, la justicia y el espíritu de libertad a Rusia».

La Legión Libertad de Rusia no ha revelado la cantidad exacta de miembros que conforman el grupo, pero el representante político explica que lo que está ocurriendo en Belgorod es relevante para la contraofensiva de Ucrania. Tanto este grupo como el Cuerpo de Voluntarios Ruso han entrado en tres territorios rusos y han provocado la huida de los representantes gubernamentales.