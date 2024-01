Así es la ley postBrexit con la que Reino Unido puede dar la residencia a un español… y que también puede usar para expulsarlo

Una española residente en Reino Unido está pasando estos días una pesadilla que tiene mucho de kafkiana. Ha sido expulsada recientemente de ese país, donde vivía, tras regresar de unas vacaciones de Navidad en España. No le dejan volver. Y ello pese a haber presentado a los funcionarios fronterizos la documentación que demostraba que tiene derecho a vivir y trabajar en tierras británicas.

María (nombre ficticio) ha sido literalmente expulsada. «Me fui a casa porque mi hermana tuvo un bebé y, literalmente, cuatro días después, en el aeropuerto de Luton me llevaron a la sala de detención, se llevaron mis cosas y mi teléfono y me dijeron que esperara allí. Me dejaron allí toda la noche y luego me subieron a un avión», le ha contado al diario británico The Guardian.

Vivía con su marido y sus suegros en Bedfordshire. En una casa de esa localidad inglesa están sus cosas, su coche, su perro… y sus sueños, porque estaba haciendo una formación de enfermería veterinaria.

Del Bréxit al EUSS

Seguramente María se esté «acordando» de David Cameron. El hoy ministro de Exteriores fue el político británico que, siendo primer ministro, se sacó de la chistera aquel referéndum para la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. Lo que no iba a ocurrir, el bréxit, ocurrió.

Uno de los muchos cambios que trajo el bréxit fue que empeoró la situación de los ciudadanos de la UE que ya residían en ese país antes del 31 de diciembre de 2020. Tenían que volver a demostrar que tenían derecho a obtener papeles de residencia, ya fuera como asentados o como preasentados.

Oficialmente, 5,6 millones de europeos y sus familiares han obtenido sus derechos de residencia en el Reino Unido

El Gobierno británico creó para este «problema» el programa de asentamiento en el Reino Unido denominado EU Settlement Scheme (EUSS). María presentó su solicitud pero fue rechazada en junio por, según las autoridades, no haber aportado pruebas suficientes de su vinculación al país.

A fecha de 31 de marzo de 2023, se calculaba que 5,6 millones de europeos y sus familiares habían obtenido sus derechos de residencia en el Reino Unido a través del EUSS. De todos ellos, 3,5 millones tenían el estatuto de asentados y 2,1 millones el de preasentados.

Qué dice el EUSS

Se trata de un proceso de registro para los nacionales de la UE y sus familiares que deseen permanecer en el Reino Unido tras su salida de la UE. Todos los nacionales de la UE que no tengan la nacionalidad británica deben solicitar el estatuto de asentado.

Andenes del metro de Londres. ARCHIVO

Para solicitarlo, se debe ser ciudadano de la UE o familiar no comunitario de un ciudadano de la UE y residir en el Reino Unido desde antes del 31 de diciembre de 2020. Se puede acceder a dos categorías, asentado o preasentado, en función de los años de residencia continuada que acumularan en el momento de solicitud.

Asentado o preasentado

El settled status (estatus de asentado) o permiso de residencia indefinido, es para aquellos ciudadanos de la UE y familiares que hayan residido en el Reino Unido de forma continuada durante al menos los 5 años anteriores a la solicitud.

El pre-settled status (estatus de preasentado) es el permiso de residencia para aquellos ciudadanos de la UE o familiares que llevasen menos de 5 años residiendo en el país a la fecha de solicitud. Estos deberán solicitar nuevamente el settled, dado que en caso contrario perderán los derechos adquiridos

Según la web del EU Settlement Scheme, la tramitación de las solicitudes completas puede tardar hasta un mes, si no se requiere más información. Con la concesión del estatuto de residente, una persona puede trabajar libremente en el Reino Unido, matricularse en la enseñanza o estudiar, acceder a fondos públicos como prestaciones y pensiones, y acceder gratuitamente a la sanidad pública. También se le permite viajar dentro y fuera del Reino Unido.

¿Se pierde la condición de asentado o preasentado?

Igual que se gana la condición de asentado o preasentado se puede perder. Las ausencias del Reino Unido pueden afectar al estatuto y al derecho a permanecer legalmente en el país. Si la persona pasa demasiado tiempo fuera pierde su condición.

¿Cuánto tiempo puede estar fuera un asentado?

Cuando se tiene el estatuto de asentado, la ausencia del Reino Unido no suele afectar al derecho a vivir permanentemente. Hay sin embargo un punto límite absoluto: una ausencia de 5 años. Pero básicamente, alguien con la condición de asentado puede viajar libremente dentro y fuera del país.

Eso sí, para cualquier persona con estatuto de residente que viaje fuera de Gran Bretaña, es importante tener una prueba aceptable de su estatuto EUSS para poder volver a entrar fácilmente en el país.

¿Cuánto tiempo puede ausentarse un preasentado?

Las personas con la condición de preasentado también pueden viajar libremente dentro y fuera del Reino Unido, siempre que no estén ausentes más de 2 años.

Sin embargo, deben tener una prueba aceptable de su estatuto EUSS para poder volver a entrar fácilmente en el Reino Unido, aunque las pruebas que una persona debe llevar consigo no siempre son sencillas, aseguran desde el bufete británico Davidson Morris. Esto se debe a que las normas sobre el derecho a reingresar en el Reino Unido pueden ser complejas y dependen de muchos factores.

Vista de la entrada del Eurotúnel, que conecta Francia e Inglaterra. Yoan Valat / EFE

Además, si una persona que ya tiene el estatuto de residente permanente abandona el país durante más de 6 meses en un periodo de 12 meses, puede incumplir el requisito de residencia continua necesario para obtener el estatuto de residente permanente. Esto significa que si alguien se ausenta de Gran Bretaña durante más de 6 meses en total en cualquiera de los 5 años necesarios para obtener el estatuto de residente permanente, puede perder su derecho a solicitarlo.

¿Hay excepciones a la norma de más de 6 meses?

Hay dos. Por un lado, se permite una estancia fuera del Reino Unido de hasta 12 meses, siempre que concurra una «razón importante», dentro de su periodo de residencia acumulada de 5 años. Se mencionan los casos de embarazo, parto, enfermedad grave, estudios, formación profesional o destino en el extranjero, entre otros.

La otra es el coronavirus. Según una guía publicada por el Ministerio del Interior británico, el COVID-19 se considera una ausencia justificada para estar fuera del Reino Unido durante un máximo de 12 meses en un solo período (para ayudar a familiares o amigos en el extranjero).

Asimismo, cabe alegar que no se ha interrumpido la residencia continuada por una ausencia superior a 12 meses si se puede demostrar que esto estaba relacionado con la pandemia (por ejemplo, si les recomendaron no viajar)

¿Cómo retener el derecho a residir?

Lo que le ocurrió a nuestra María es que vivió en Gran Bretaña de 2014 a 2018. Recientemente regresó tras pasar un periodo de tiempo en Sudáfrica, donde su marido estaba terminando su doctorado. El confinamiento y las restricciones por Covid les impidieron volver durante la pandemia.

Ahora, el EUSS le permite presentar una solicitud tardía, pero debe demostrar que ese periodo en el que no estuvo en Reino Unido no fue tan largo como para invalidar sus derechos en virtud del acuerdo del Brexit.

En ello está María. «Podría haberles dicho que era una turista, pero no lo soy, no tengo nada que ocultar y se lo dije. Estoy esperando la decisión de la apelación y, por ello, sigo trabajando», concluye.