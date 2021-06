ASÍ ES RANDAZZO | 7 miradas

Florencio Randazzo no tiene nada que perder. Y mucho por ganar si se considera la expectativa que está produciendo. Se le arriman dirigentes políticos y empresarios de primera magnitud. La curiosidad pública se explica si se considera la orfandad dirigencial existente y la falta de horizontes en medio de la persistente pandemia, tan infectada de ineptitud en su manejo.

Hay que tener en cuenta que Randazzo, luego del portazo que le pegó a CFK en 2015 al no querer ser candidato a gobernador, ha tenido tiempo para reflexionar sobre el acontecer nublado que aflige. Su vida económica ordenada a través de un gimnasio y una casa de fiestas en La Plata, dirige una empresa tecnológica.. No necesita un cargo para poder vivir, ni fueros porque no tiene ninguna causa judicial dando vueltas de su paso como ministro. Una rareza en la política argentina.

Hoy día reflexiona la Argentina y conversa con dirigentes y empresarios de primerísima magnitud. Cuenta con el respaldo de Roberto Lavagna –que sigue en lo alto de la opinión pública- y con la experiencia inteligente del estratega Carlos Fara para acomodar su candidatura.

A los 9 años y a los 14 obtuvo la representación de Frigor en su Chivilcoy natal. Siempre fue un emprendedor privado, más allá de su pasión por la política. Quienes lo conocen dicen coloquialmente que “sabe lo que es pagar una quincena” y lo definen con “una cabeza muy ejecutiva y gerencial, no de la rosca tradicional.”

Considera que el peronismo perdió identidad y hace falta construir una nueva opción política en la Argentina. Su proyecto electoral no busca ser “el lado B del peronismo”, ni en dar una gran interna por afuera. Quienes conversan con él interpretan Randazzo piensa que el kirchnerismo ya no tiene las respuestas para los problemas del país, ni para los creó por los mandatos anteriores.

Tampoco le importa formar parte de una gran primaria de Juntos por el Cambio, al no coincidir su proyecto. Opina que las dos opciones mayoritarias son conservadoras; hace falta una gran transformación. Por eso en sus declaraciones pone en cuestión tanto a los sindicatos como los movimientos sociales. Y define las “vacas sagradas” del sistema corporativo argentino.

Se le señalan tres obsesiones: crear empleo, mejorar la educación (sin enseñanza el país no tiene destino) y gestionar con eficiencia y transparencia. El Estado argentino es muy ineficiente: “en 6 meses no puede hacer ni un baño, qué hablan de haber hecho un hospital”.

A 7 Miradas le consta la buena impresión que deja en el mundo empresarial.

“Yo no les digo nada excepcional, solo hablo desde el sentido común” suele comentar. Hace semanas se juntó con sectores agropecuarios interesados en conocerlo. “Lo único que pidieron es no los critiquen más y no le pongan más trabas. Ni siquiera pidieron que les bajen las retenciones”. Comentó a uno de sus interlocutores

Respecto a las causas judiciales de Cristina, debe definir la justicia. Aclara que ella siempre avaló todo lo que hizo durante su gestión y nunca dio señales de desviarse de los cánones de la legal y lo ético. No obstante para él, Cristina es etapa superada.