así protegió un médico con su cuerpo a una mujer herida por las bombas de Putin

Un médico voluntario e protege a una mujer herida con su cuerpo de la artillería rusa en la ciudad de Járkov (Ucrania) en un ataque ruso que dejó al menos cinco muertos, según publica este miércoles la prensa británica The Daily Mail y The Sun.

El médico, voluntario de la Cruz Roja, Denys Petrenko, fue filmado por unos periodistas en el mismo momento en que cubrió a la mujer herida, a la que en el momento del ataque una voluntaria de la Cruz Roja estaba vendándole la pierna, tras otro ataque aéreo ruso previo.

A medida que caían más bombas, otros médicos y soldados corrieron a ponerse a cubierto, mientras Petrenko se quedó junto a la mujer herida. El propio doctor ha comentado a la prensa que actuó «por instinto», aunque el vídeo le ha traído problemas familiares, porque su madre no sabía que estaba en el frente.

El médico, que no resultó herido, pudo trasladar a la muer al hospital, donde se recupera. Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en el bombardeo.

Petrenko ha explicado que su madre vio el video y fue la única que no se mostró contenta. «Mi madre realmente no estaba feliz», dijo. ‘Todos vieron el video y la llamaron cuando estaba en la iglesia. Al principio ella no entendía… luego me vio y dijo: «¡Estás loco! ¿No te importan mis nervios?».

Petrenko había estado en una misión para entregar alimentos y medicamentos en Járkov cuando ocurrió el bombardeo, y su camioneta se detuvo para que pudieran brindar ayuda. En ese momento la artillería rusa volvió a atacar, en una táctica de ‘doble toque’, que está diseñada para causar el máximo de bajas.