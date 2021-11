Assange consiguió el permiso para casarse en la cárcel

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, logró este jueves la autorización para casarse con su compañera Stella Moris en la cárcel de Belmarsh, en Londres, donde está detenido desde 2019 después de que Estados Unidos interpusiera una acción legal para extraditarlo.

La pareja, que se conoció cuando Assange vivía en la embajada ecuatoriana en Londres, tiene dos hijos, pero el permiso para la boda, pedido hace tiempo, no le era concedido.

La pareja planeaba por eso iniciar una acción legal contra el director de la prisión y el secretario de Justicia, Dominic Raab, acusándolos de querer impedir el cumplimiento del matrimonio, reseñó la agencia de noticias ANSA.

UPDATE: Wikileaks founder Julian Assange has been granted permission to marry his partner Stella Moris in prison. In a world exclusive interview last year, Stella told #60Mins of her extraordinary efforts to keep their secret family safe.

