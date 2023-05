Asumió el nuevo presidente de Nigeria en plena crisis económica y de seguridad

Bola Ahmed Tinubu asumió este lunes como nuevo presidente de Nigeria, el país más poblado de África, que se encuentra sumido en un estancamiento de la economía y una grave crisis de seguridad.

El político de la etnia yoruba, de 71 años, sucede a su correligionario del Congreso de Todos los Progresistas (APC), Muhammadu Buhari, que gobernó durante dos mandatos y prometió combatir la corrupción y la inseguridad, pero terminó su gobierno desgastado.

«Como presidente de la República Federal de Nigeria voy a cumplir con mis deberes y mis funciones de forma honesta, de la mejor manera posible, con fidelidad y en conformidad con la constitución», declaró el nuevo presidente en la capital, Abuya, y resaltó que «la esperanza volvió a Nigeria».

El nuevo presidente, conocido como el «padrino», capitalizó durante la campaña su experiencia como gobernador de Lagos, la ciudad más grande del país, considerada motor económico nacional, que gestionó entre 1999 y 2007.

La investidura se celebró tres meses después de las elecciones, y su resultado fue impugnado por los dos principales candidatos de la oposición, Atiku Abubakar y Peter Obi, que denunciaron un fraude masivo, informó la agencia de noticias AFP.

This is the proudest day of my life. But this day does not belong to me. It belongs to you, the people of Nigeria. pic.twitter.com/n1B23nuERL

— Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) May 29, 2023