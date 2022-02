ATAQUE DE AJEDREZ | 7 miradas

Vicente Palermo*. Nació en el mundo del ajedrez la sentencia que afirma que la mejor defensa es un buen ataque. Quizás alguien pensó en ella cuando el último día de enero – y en vísperas de la movilización para echar a los jueces de la Corte – presentó Máximo Kirchner su renuncia a la presidencia del bloque.

Cristina probablemente haya estimado que delante de un resultado de la negociación con el FMI que está presentando perspectivas de encaminarse razonablemente bien, lo mejor sería parar la amenaza con un buen ataque.

De lo contrario, se fortalecería el “ala albertista”, al tiempo que se sometería al kirchnerismo duro al riesgo de falta de juego y a la necesidad de dar explicaciones frente a su tropa. Y vaya si fue un buen ataque. Simbólicamente, Máximo pudo bajar las escalinatas del Congreso para mezclarse con la multitud (multitud sobre todo de encausados) en Talcahuano 550.

Bueno. Pero los ajedrecistas saben que la recomendación del buen ataque no es infalible. A veces, el buen ataque es una ilusión, y entonces se dilapidan recursos y la situación empeora. Probablemente este sea el caso. Aunque es imposible saberlo en el corto plazo. De momento, las circunstancias son peligrosas, porque la agudización de las tensiones del Frente de Todos ha colocado al peronismo en una dinámica a la que nos tiene acostumbrados: la de ser gobierno y oposición al mismo tiempo, como alguna vez la caracterizaría Juan Carlos Torre.

Desde luego, no se trata de una estrategia deliberada, sino de un resultado de sus insolubles divisiones internas, divisiones que se caracterizan por expresar rígidos conjuntos de intereses. Y que llegando al gobierno no puede resolver. Y esta falla geológica, digamos, es casi siempre promesa de implosión. Se deteriora la capacidad de gobierno y se desenvuelven conflictos que hacen patente que nadie está al control. Un poco lo que está pasando.

Pero el de hoy parece un caso algo raro. Primero, porque la potencial incoherencia con la que el Frente de Todos ya había llegado al gobierno, se torna efectiva en un momento algo sorprendente: la oportunidad para cerrar filas bajo la retórica de que se le había forzado la mano al FMI era bastante obvia (no importa cuanto tenga esto que ver con la realidad o con lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante).

De alguna manera, en esa concordia, las dos partes irreconciliables podrían no serlo tanto, manteniéndose unidas con alfileres y el ala dura K no arriesgaría poder de fuego como lo está haciendo ahora. Y segundo, que a diferencia de anteriores ocasiones, es imposible que el peronismo (si este sustantivo político continúa en uso) pueda ser gobierno y oposición al mismo tiempo, porque ya hay una oposición, bastante potente más allá de sus propias metidas de pata, y que por si fuera poco venció recientemente al oficialismo en las urnas.

Quizás la amenaza electoral (2023) proveniente de Juntos por el Cambio fuerce al “albertismo” y al “cristinismo” a mantenerse juntos sin atraerse, como los imanes que se yuxtaponen por los mismos polos.

Pero lo destacable en este contexto es que Dios da pan al que no tiene dientes: una vez más, Alberto Fernández dejará pasar la ocasión para poner en caja al kirchnerismo.

Aunque de cualquier modo puede ser que las cosas se ordenen solitas, y el Frente de Todos llegue unido a las elecciones de 2023, maltrecho, por supuesto, pero en condiciones de sostener la candidatura del propio Fernández, y enfrente a Juntos por el Cambio en una contienda que sería indiscutiblemente reñida. De lo contrario, si Alberto se distrae, y el “cristinismo” mantiene el comportamiento beligerante de Máximo y la marcha del pasado martes, la gravitación electoral del Frente de Todos probablemente tenderá a ser menor paso a paso con la dominancia del ala dura K dentro del Frente (a más kirchnerismo, digamos, menos peronismo electoral).

A mi juicio, un ejemplo de “distracción” fue el respaldo explícito del Presidente al apriete callejero contra la Corte (que no fue precisamente un éxito de asistencia). Y un test de la acentuación de la actitud beligerante del kirchnerismo o de su acotación, estará dado por el comportamiento de los diputados a la hora de votar el eventual acuerdo con el FMI.

Lo cierto es que Cristina llevó a cabo, esta vez, una jugada acaso demasiado temeraria. Quien se embarca en una maniobra flagrantemente agresiva, corre riesgos de reputación, si fracasa, mucho más graves que quien fracasa con una iniciativa constructiva.

Sabemos que la falta de osadía no es parte del carácter de CFK, pero al patear tan brutalmente los pilares de la torre gubernamental, si bien no es imposible que esta se derrumbe (que sería, paradójicamente, la medida emblemática de su éxito), es mucho más probable que se reacomode, siga en pie, y, sosegada la polvareda, permita percibir que en la reconfiguración de la misma la jefa K y sus huestes tendrán un lugar bien más secundario. Mueve Fernández. No le viene mal el viaje a Rusia y China para pensar la jugada.

Vicente Palermo es politólogo y escritor. Miembro del Club Político Argentino