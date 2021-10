Ataque mapuche en El Bolsón: destruyeron el club más emblemático

Foto NA.

Un voraz incendio destruyó esta madrugada las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón y medios locales señalaron que en los alrededores del lugar se encontraron panfletos que apuntaban a un empresario de la zona, al intendente Bruno Pogliano y a la gobernadora Arabela Carreras.

«Beneton. Lewis. Arabela. Pogliano el agua y la tierra no se venden, se defienden», señalaban los mencionados folletos anónimos realizados con letras recortadas de diarios y revistas, mientras que fuentes policiales indicaron que se hallaron dos bidones con combustible, reportó el diario Río Negro.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, indicó en su cuenta oficial de la red social Twitter: «Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltiquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones».

En tanto, la institución deportiva reveló: «Un incendio ha destruido totalmente la sede social. Se ha realizado la comunicación ante los organismos pertinentes y se están aguardando los informes periciales de rigor».

Todo ocurrió alrededor de las 4:00 de este miércoles cuando personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón concurrió al club, ubicado sobre la avenida Sarmiento, luego de los llamados de los vecinos que alertaron del incendio.

Al arribar al lugar se encontraron con las llamas avanzando sobre la construcción de manera voraz y, a pesar del pedido de refuerzo y el trabajo de varias dotaciones que se sumaron a sofocar el fuego, las pérdidas fueron totales en el edificio que se encuentra ubicado en la zona céntrica de El Bolsón.

De a cuerdo a lo informado por InfoChucao, se investiga si el incendio fue provocado de manera intencional y ya el pasado 3 de octubre se vivió una situación similar, cuando se inició un incendio en el nuevo edificio del Centro de Informes Turísticos, que se encuentra próximo a ser inaugurado, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Sur de la localidad de El Bolsón.

El municipio atraviesa una situación compleja por una toma de mapuches en cercanías a la ciudad, la comunidad Quemquemtreu, que ocupó un terreno en Cuesta del Ternero, en el área rural de El Bolsón.

En la jornada del martes, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, que investigó los casos de usurpaciones mapuches en el área, renunció al cargo que ejercía de manera interina, luego de que una mujer, tía del fallecido Rafael Nahuel, fuera absuelta en un juicio que se le siguió por atacarla durante una audiencia judicial.

Según fuentes judiciales, durante el juicio a María Nahuel, miembro de la comunidad mapuche Colhuan Nahuel y referente de la Lof Lafken Winkul Mapu, que usurpara tierras en Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de Bariloche, la mujer le arrojó a Little un lapicero metálico. La fiscal no hizo la denuncia, pero de todos modos se abrió un expediente que llegó a juicio ahora, con la absolución de María Nahuel.

Little, que trabajó en la extradición de Facundo Jones Huala, regresó a su cargo como secretaria tras haber investigado causas vinculadas a los mapuches en Bariloche, como las usurpaciones de la Lof Lafken Winkul Mapu y el homicidio de Rafael Nahuel.





