Ataques en la cama de la Argentina precaria

Cierta naturalización de la violencia social parece estar llevando las cosas a un punto peligroso. El espíritu de justicia por mano propia -en ascenso desde los pasacalles de los barrios del conurbano que invitan a los ladrones a retirarse para no tener que vérselas con los vecinos (no con la Policía)- no sólo se fortalece. También cruza barreras impensadas.

Esta semana hubo ataques a víctimas que estaban en la cama.

Una, internada en un hospital. Otra, durmiendo en la Antártida, el sitio presuntamente más seguro del planeta.

En Baradero quedó internado el dirigente del club Argentino de Quilmes que regresaba de un partido de fútbol femenino en Santa Fe llevando jugadoras en su auto.

En la Ruta 9 perdió el control del coche y volcó. Una de las chicas murió en el accidente.

En medio del dolor, su familia salió a denunciar que ellos habían advertido que el viaje no debía hacerse en autos particulares sino en un micro o una combi a cargo del club.

Entendieron que en la muerte accidental pesó la negligencia en la organización de un viaje deportivo.

Detrás de estos reclamos, parte de la familia fue a Baradero y entró al hospital para darle una paliza al dirigente que manejaba el coche, internado tras el accidente.

Aunque el paciente estaba con custodia policial -imputado por homicidio culposo-, eso no sirvió de nada.

En los videos del hospital se ve cómo un hombre entra a la habitación del internado y empieza a golpearlo en la cama mientras un cómplice corpulento bloquea la puerta con su espalda.

Cuatro policías corren a forcejear con él y no consiguen moverlo de allí hasta que el atacante no termina su faena adentro del cuarto.

El internado queda herido nuevamente -ahora por los golpes de un tubo de oxígeno- pero ya no en la cama sino en el piso.

Unos días después, muere.

La tragedia se duplica y los roles se intercambian. El primer “victimario” -si le compete esa calificación a un conductor que vuelca- es ahora víctima.

Las primeras víctimas -familiares de la chica que murió en el accidente- son ahora victimarios.

Al menos, de un ataque feroz a un hombre indefenso.

La Policía fue simple espectadora de la locura.

En lugar de vigilar que ningún particular entrara al cuarto, un particular se aseguró de que no entrase la Policía.

En la Antártida, un suboficial del Ejército se enoja con su jefe -otro suboficial, pero de la Fuerza Aérea- y planea una venganza criminal.

Consigue una maza, espera la hora del descanso y va al cuarto del encargado de la base mientras éste duerme en su cama.

Allí levanta el martillo y lo baja sobre la cabeza de su víctima.

Un reflejo fortuito -¿lo vio venir? ¿fue su instinto? ¿un movimiento involuntario?- le salvó la vida.

La furia del mazazo pegó de lleno en la almohada, tras rozarle una mejilla. De ese rozamiento quedaron cinco puntos de sutura.

El agresor quedó aislado un par de días y será evacuado en un vuelo especial del Comando Antártico.

El comunicado oficial no apaga las dudas.

Tras una batería de exámenes de todo tipo a quienes van a trabajar un año a la Antártida, alguien incapaz de controlar su ira llegó con la dotación normalmente y estuvo a centímetros de cometer un asesinato en el único continente del mundo donde no se usan armas.

La causa de la furia del vengador pondrá en la mira a los psicólogos militares: sería que estaba viendo la despedida de Gallardo en River en la TV del comedor comunitario (junto a un salón donde se almacenan bebidas alcohólicas) y su jefe -el atacado- lo mandó a dormir antes de que terminara la emotiva fiesta en el Monumental.

La Argentina precaria hace agua por todas partes.

