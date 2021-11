AUDIO ESCANDALOSO: intendente de la provincia de Santa Fe ofrece dinero a cambio del voto

Juan Manuel Caudana. Foto: NA.

El jefe comunal de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, quedó involucrado en una polémica luego de que se viralizara un audio en el que pedía que «saquen foto del voto» porque sino «no se van a poder llevar 10 mil pesos», aunque más tarde se defendió y dijo que «nunca» pagó para recibir sufragios a favor.

«Si perdemos, yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda», advertía el dirigente en la grabación que trascendió en los últimos días. Y agregaba: «Sacá foto del voto porque si perdemos no te vas a poder llevar los 10 mil pesos».

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, el dirigente del Frente de Todos dijo que la persona que lo grabó «vendió los audios por 50 mil pesos al opositor».

Al ser consultado sobre el monto del dinero aludido en el mensaje viralizado, Caudana precisó que «los 10.000 pesos se los da la asistente social para comprarle las herramientas que utiliza». «Yo no cobro sueldo, soy jubilado», añadió.

«Para sacármelo de encima le dije que me pase una foto del voto. Quería sacarme de arriba a esa gente que sólo sirve para manguear», explicó el jefe comunal del distrito ubicado 60 kilómetros al oeste de la Ciudad de Santa Fe.

«El pueblo me conoce muy bien. Nunca he pagado un voto», remarcó Caudana, quien volvió a poner el eje sobre la persona que lo grabó y afirmó que «vive en un barrio pesado» por lo que tenía que «tener muchos recaudos»: «Me martiriza pidiendo cosas y uno ya no tiene más ganas».

E insistió: «Juro por mis hijos que no compro votos. Conozco el prontuario que tiene esa persona y es una forma de sacármelo de encima, y pensé `tengo que sacarme de arriba a esa gente que sólo sirve para manguear´».

AUDIO DEL PEDIDO DE JUAN MANUEL CAUDANA:

Your browser does not support the audio element.





Noticias relacionadas