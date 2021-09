AUF WIEDERSEHEN.

Merkel tomó la decisión de entregar su cargo al finalizar su cuarto mandato. Es ya una figura mitológica. O sea una Diosa del universo político. Hasta el último momento sigue activa. Apoyará a uno de sus vástagos en su Olimpo, sacudido como otrora por disidencias y caprichos: el conservador Armin Laschet. Falta tres semanas para las elecciones.

El Olimpo Merkel se tambalea- Una encuesta los ubica por primera vez con el 19% de la intención de voto.

Ishaan Tharoor, del Washington Post comenta que “Hace más de 16 años que la canciller alemana, Angela Merkel, está en el corazón de la política europea. Primera canciller mujer de su país, Merkel mantuvo firme el timón de la mayor economía de Europa —y por extensión, del resto del continente—, durante sus ciclos de crisis, desde el impacto de la recesión global y el riesgo de colapso de la eurozona hasta la oleada migratoria de 2015. Así ganó su reputación de trabajadora seria, de líder estable y de política con un don especial para los consensos.”

“Pero ahora estamos en las postrimerías crepusculares de la era Merkel. En menos de dos semanas, los alemanes elegirán un nuevo gobierno, en el que Merkel no tendrá participación alguna. Sin su talismán electoral por primera vez en una generación, la Unión Demócrata Cristiana (CDU de Alemania, el partido de centroderecha de Merkel, tal vez termine en las bancas de la oposición. Y más allá todo el respeto y la admiración que despierta tanto en su país como en el extranjero, lo cierto es que el historial de Merkel tiene sus altibajos.”

“Para empezar, y aunque se ha presentado como la campeona de las medidas contra el cambio climático, Alemania sigue siendo el mayor productor mundial de lignito, el carbón mineral que se produce por compresión natural de la turba. En 2009, su implacable manejo de la crisis de deudas soberanas de la eurozona la convirtió en una villana para Grecia, que tuvo que aceptar las draconianas medidas de austeridad que le ordenaban los financistas desde el norte del continente. Merkel cosechó aplausos en 2015 por su decisión de recibir a un millón de migrantes de países como Siria y Afganistán, mientras otros países europeos intentaban impedir que el flujo de migrantes y refugiados llegara hasta sus fronteras. Pero cuando las reacciones políticas fueron negativas, Merkel siempre viró a la derecha. Su pragmatismo no logró impedir el auge de apoyo hacia el ultranacionalismo ni la impactante llegada al Parlamento alemán del partido ultraderechista Alternativa para Alemania.”

Merkel “deja un legado complicado” escribió Loveday Morris en un artículo de The Washington Post donde también aborda el sutil manejo de la canciller con las potencias autocráticas del Este. “ Algunos aplauden su estilo político humilde y consensual. Pero otros ven falta de contundencia en el liderazgo, en especial frente a la creciente agresividad de Rusia y al auge del poder de China.”

“A pesar de la solidez y estabilidad de su mandato, lo cierto es que ahora Merkel está generando una auténtica situación de incertidumbre política en Alemania. Ninguno de sus posibles sucesores está a su altura, y los últimos años de su mandato han profundizado las dudas sobre el lugar de Alemania dentro de Europa y su relación con otras potencias, desde Estados Unidos hasta China.”

“Su éxito en preservar la sensación de que Alemania podía aislarse del caos global fomentó una atmósfera de deriva donde las declaraciones de preocupación vacías se consideran un sustituto válido de la capacidad de tomar medidas concretas”, escribió Alexander Clarkson en New Statesman.

“Los derrapes Armin Laschet, se han desplomado drásticamente en las encuestas. En términos de preferencia política, Laschet está detrás de Annalena Baerbock, de Los Verdes, y del socialdemócrata de centroizquierda Olaf Scholz, cuyo partido paso años como socio menor de la coalición política encabezada por Merkel, pero que en breve podría quedar sentado al volante de Alemania.”

“El gran problema de Laschet es que no ha logrado convencer a los votantes de que es tan capaz para el cargo como Merkel”, Julia Reuschenbach, politóloga de la Universidad de Bonn, al diario The New York Times, y agregó: “Laschet “parece inseguro, frívolo y poco profesional”.

“Los alemanes consideraron a Scholz como vencedor del penúltimo debate entre los principales candidatos. Aun así lamentaron la estrechez del debate, donde abundaron las críticas por varios escándalos internos. Hubo poca discusión sobre política europea o internacional.”

“El próximo líder alemán tendrá que lidiar con los problemas que le deja Merkel, como la dudosa vigencia del estado de derecho en algunos países de la Unión Europea y la creciente sensación de que Europa debe ser más enérgica en la defensa de sus intereses en el escenario mundial.”

“El legado de un liderazgo sólido y estable que deja Merkel corre a la par de acontecimientos que muestran los límites tanto de su influencia como de sus instintos, a veces equívocos. “Las verdaderas consecuencias recién se harán evidentes en los próximos años”, señaló el semanario alemán Der Spiegel. “El predominio chino en el escenario mundial, los efectos cada vez más drásticos del cambio climático, una Europa que se está partiendo a lo largo de la grieta entre el liberalismo y el antiliberalismo, y nuevas oleadas de refugiados derivadas de conflictos no resueltos en todo el mundo. Ante tamaños desafíos, tal vez la era de Merkel sea un periodo de calma que muy pronto añoraremos.”

“El merkelismo ya no es sostenible, y el próximo canciller de Alemania tendrá que encontrar otra manera de avanzar”, dice Piotr Buras, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). “Tal vez Merkel haya mantenido hábilmente el status quo en todo el continente durante los últimos 15 años, pero los desafíos actuales que enfrenta Europa —la pandemia, el cambio climático y la competencia geopolítica— demandan soluciones drásticas, no cambios cosméticos.”

“De todos modos, Merkel sigue siendo una figura sumamente popular. Según un nuevo relevamiento del ECFR y del que Buras es coautor, las mayorías relativas encuestadas en 12 países europeos creen que si Merkel no hubiera estado en el poder, el mundo habría sufrido más conflictos. Y ante la hipotética alternativa de poder elegir como “presidente” de la Unión Europea a Angela Merkel o el presidente francés Emmanuel Macron, en casi todos los países la mayoría optó por la canciller alemana.”

“Con su estilo de liderazgo tecnocrático, Merkel parece haberse ganado mucho más la confianza de los europeos que Macron con sus discursos visionarios”.