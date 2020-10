Augusto Costa, presentación de protocolos sanitarios para la temporada turística: “Queremos evitar aglomeraciones de la gente”

Augusto Costa durante la presentación de los protocolos. Canal 26.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó esta tarde que la temporada de verano será “extensa”, y precisó que comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de abril de 2021.

“Vamos a tener una temporada extensa. La temporada va a comenzar el 1 de diciembre y se va a extender hasta Semana Santa, es decir el 4 de abril del año próximo”, enfatizó Costa al presentar en el Museo MAR de Mar del Plata los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.

Durante la presentación de los nuevos protocolos anticipando la nueva temporada veraniega en Mar del Plata, Costa sostuvo que “tenemos que apuntar a una temporada lo más extensa posible”.

Durante su exposición, Costa también sostuvo que “será una temporada atípica“, al tiempo que agregó que “vamos aprendiendo día a día”, al referirse a las medidas de combate contra el covid-19.

Declaraciones de Costa por nuevos protocolos. Canal 26.

Así mismo, manifestó: “Todo va a estar sujeto a la evolución de la situación epidemielógica”.

También afirmó que “no están las condiciones” para realizar “actividades culturales en espacio cerrados” durante la temporada de verano, por lo que no habrá espectáculos teatrales.

“Lamentablemente no vemos que están las condiciones como para poder hoy anunciar que se van a poder realizar son actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacio cerrados”, enfatizó Costa al presentar en el Museo MAR de Mar del Plata los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.

Anuncios por nuevos protocolos. Canal 26.

En esa línea, precisó: “Vamos a trabajar con los diferentes sectores para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos o en otro tipo de condiciones, cumpliendo con los protocolos”.